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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3325332633273328>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 412
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 412
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

greenozon написав:
  Eugene+ написав:Это что же, я теперь депозит он-лайн оформить не могу??


Представник банку обіцяв, що допрацюють повноцінний депо-модуль в новому ІБ в 1 кварталі 2019


Вот это поворот... Ну все равно, спасибо за информацию.
Eugene+
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:25

  Eugene+ написав:Зашел на ветку после долгого перерыва. Ну и в в новый интернет-банкинг тоже. Это что же, я теперь депозит он-лайн оформить не могу??

Банку не нужны онлайн депо. Работают на вынос денег.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

BBC написав:
  Eugene+ написав:Зашел на ветку после долгого перерыва. Ну и в в новый интернет-банкинг тоже. Это что же, я теперь депозит он-лайн оформить не могу??

Банку не нужны онлайн депо. Работают на вынос денег.
Надеюсь, что Вы несколько преувеличиваете.
Eugene+
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

  BBC написав:Работают на вынос денег.


судячи по депо ставкам навпаки, пилососять ліквідність (ставки по грн одні з найвищих по БСУ)
а якщо додати ще бонус до депозиту - так точно

https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus ... #cta-steps
Увага - лише продукт "Альтернативний" бере участь в бонусі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 10:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый день.
Если сегодня открыть депозит, проценты начнут с завтрашнего дня начислять?
isen
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 10:35

  isen написав:Добрый день.
Если сегодня открыть депозит, проценты начнут с завтрашнего дня начислять?

Да
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 10:45

https://minfin.com.ua/ua/2018/12/20/36049962/
Не зрозуміло чому Фарс тут кіпішує про 4 дні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 10:47

  Квесторе_поверніться написав:https://minfin.com.ua/ua/2018/12/20/36049962/
Не зрозуміло чому Фарс тут кіпішує про 4 дні?


Вообще непонятно если учесть, что 23 24 и 25 выходные дни:)
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:16

  бульбик написав:
  Квесторе_поверніться написав:https://minfin.com.ua/ua/2018/12/20/36049962/
Не зрозуміло чому Фарс тут кіпішує про 4 дні?


Вообще непонятно если учесть, что 23 24 и 25 выходные дни:)

Замовлення діє 30 днів.
Але це ж стандартна ставка 17,5% річних + 1% бонусу.
Може надумав відсотковові ставки знижувати. :wink:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сегодня подал заявку через минфин, так перезвонили и задавали вопросы: в каком городе буду открывать, когда пойду открывать, в какое отделение? К чему такие вопросы
isen
 
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