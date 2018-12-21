Вот это поворот... Ну все равно, спасибо за информацию.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:24
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:25
Банку не нужны онлайн депо. Работают на вынос денег.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:15
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:32
Re: Форвард Банк Forward Bank
судячи по депо ставкам навпаки, пилососять ліквідність (ставки по грн одні з найвищих по БСУ)
а якщо додати ще бонус до депозиту - так точно
Увага - лише продукт "Альтернативний" бере участь в бонусі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 22 гру, 2018 10:15
Re: Форвард Банк Forward Bank
Добрый день.
Если сегодня открыть депозит, проценты начнут с завтрашнего дня начислять?
Додано: Суб 22 гру, 2018 10:35
Додано: Суб 22 гру, 2018 10:45
Не зрозуміло чому Фарс тут кіпішує про 4 дні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 22 гру, 2018 10:47
Додано: Суб 22 гру, 2018 11:16
Замовлення діє 30 днів.
Але це ж стандартна ставка 17,5% річних + 1% бонусу.
Може надумав відсотковові ставки знижувати.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 22 гру, 2018 11:17
Re: Форвард Банк Forward Bank
Сегодня подал заявку через минфин, так перезвонили и задавали вопросы: в каком городе буду открывать, когда пойду открывать, в какое отделение? К чему такие вопросы
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