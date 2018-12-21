|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 11:28
isen написав:
Сегодня подал заявку через минфин, так перезвонили и задавали вопросы: в каком городе буду открывать, когда пойду открывать, в какое отделение? К чему такие вопросы
Перевіряють чи не ліва заявка...заявками може будь хто балуватися.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 26979
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1368 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 гру, 2018 11:47
isen написав:
Сегодня подал заявку через минфин, так перезвонили и задавали вопросы: в каком городе буду открывать, когда пойду открывать, в какое отделение? К чему такие вопросы
Альтернативный открывается только по заявке на Минфин, теоретически эту информацию должны передать в указанное отделение, где вас будут ждать с нетерпением
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 1620
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 352 раз.
- Подякували: 300 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 гру, 2018 12:08
vollena71 написав: isen написав:
Сегодня подал заявку через минфин, так перезвонили и задавали вопросы: в каком городе буду открывать, когда пойду открывать, в какое отделение? К чему такие вопросы
Альтернативный открывается только по заявке на Минфин, теоретически эту информацию должны передать в указанное отделение, где вас будут ждать с нетерпением
Альтиернативный фондом гарантируется?
-
isen
-
-
- Повідомлень: 275
- З нами з: 21.12.15
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 гру, 2018 12:09
isen написав: vollena71 написав: isen написав:
Сегодня подал заявку через минфин, так перезвонили и задавали вопросы: в каком городе буду открывать, когда пойду открывать, в какое отделение? К чему такие вопросы
Альтернативный открывается только по заявке на Минфин, теоретически эту информацию должны передать в указанное отделение, где вас будут ждать с нетерпением
Альтиернативный фондом гарантируется?
Да, даже в договоре отдельный пункт есть.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 1508
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|5622
|1333622
|
|
|5692
|1362324
|
|
|65587
|8132902
|
Суб 22 гру, 2018 11:43
ol_zy
|