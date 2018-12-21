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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3325332633273328

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 412
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 412
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:28

  isen написав:Сегодня подал заявку через минфин, так перезвонили и задавали вопросы: в каком городе буду открывать, когда пойду открывать, в какое отделение? К чему такие вопросы

Перевіряють чи не ліва заявка...заявками може будь хто балуватися.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:47

  isen написав:Сегодня подал заявку через минфин, так перезвонили и задавали вопросы: в каком городе буду открывать, когда пойду открывать, в какое отделение? К чему такие вопросы

Альтернативный открывается только по заявке на Минфин, теоретически эту информацию должны передать в указанное отделение, где вас будут ждать с нетерпением
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vollena71
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:08

  vollena71 написав:
  isen написав:Сегодня подал заявку через минфин, так перезвонили и задавали вопросы: в каком городе буду открывать, когда пойду открывать, в какое отделение? К чему такие вопросы

Альтернативный открывается только по заявке на Минфин, теоретически эту информацию должны передать в указанное отделение, где вас будут ждать с нетерпением

Альтиернативный фондом гарантируется?
isen
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:09

  isen написав:
  vollena71 написав:
  isen написав:Сегодня подал заявку через минфин, так перезвонили и задавали вопросы: в каком городе буду открывать, когда пойду открывать, в какое отделение? К чему такие вопросы

Альтернативный открывается только по заявке на Минфин, теоретически эту информацию должны передать в указанное отделение, где вас будут ждать с нетерпением

Альтиернативный фондом гарантируется?


Да, даже в договоре отдельный пункт есть.
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jay2004
 
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