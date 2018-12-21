Перевіряють чи не ліва заявка...заявками може будь хто балуватися.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 11:28
Перевіряють чи не ліва заявка...заявками може будь хто балуватися.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 22 гру, 2018 11:47
Альтернативный открывается только по заявке на Минфин, теоретически эту информацию должны передать в указанное отделение, где вас будут ждать с нетерпением
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Суб 22 гру, 2018 12:08
Альтиернативный фондом гарантируется?
Додано: Суб 22 гру, 2018 12:09
Да, даже в договоре отдельный пункт есть.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Суб 22 гру, 2018 12:43
Можливість поповнення депозитів: для депозитів, розміщених на строк 90 або 180 днів – допускається протягом всього строку дії депозиту в сумі, що не перевищує трикратного розміру початкової суми депозиту (перший внесок у депозит); для депозитів, розміщених на строк 367 або 734 дні – допускається в перші 90 днів дії депозиту в сумі, що не перевищує трикратного розміру початкової суми депозиту (перший внесок у депозит).
в договоре также
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Суб 22 гру, 2018 13:05
Вроді так і було...де підвищення?
https://news.finance.ua/ru/news/-/44112 ... k-depozitu
3 мес. – 16,50% +1,0% годовых от вклада;
6 мес. – 17,50% +2,0% годовых от вклада;
12 мес. – 18,75% + 0,80% от вклада;
24 мес. – 19,0% + 0,80% от вклада.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 22 гру, 2018 13:29
было
3 мес. - 16,50% +1,0% годовых от вклада
6 мес. - 17,50% +1,8% годовых от вклада
12 мес. - 18,75%+ 0,80% от вклада
24 мес. - 19,0%+ 0,80% от вклада
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Суб 22 гру, 2018 13:37
Дукую. 0.2% і піар на всіх сайтах.
аХція діє 22-25 грудня. Лишилось декілька годин
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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