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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3326332733283329>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 412
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 412
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:28

  isen написав:Сегодня подал заявку через минфин, так перезвонили и задавали вопросы: в каком городе буду открывать, когда пойду открывать, в какое отделение? К чему такие вопросы

Перевіряють чи не ліва заявка...заявками може будь хто балуватися.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:47

  isen написав:Сегодня подал заявку через минфин, так перезвонили и задавали вопросы: в каком городе буду открывать, когда пойду открывать, в какое отделение? К чему такие вопросы

Альтернативный открывается только по заявке на Минфин, теоретически эту информацию должны передать в указанное отделение, где вас будут ждать с нетерпением
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vollena71
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:08

  vollena71 написав:
  isen написав:Сегодня подал заявку через минфин, так перезвонили и задавали вопросы: в каком городе буду открывать, когда пойду открывать, в какое отделение? К чему такие вопросы

Альтернативный открывается только по заявке на Минфин, теоретически эту информацию должны передать в указанное отделение, где вас будут ждать с нетерпением

Альтиернативный фондом гарантируется?
isen
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:09

  isen написав:
  vollena71 написав:
  isen написав:Сегодня подал заявку через минфин, так перезвонили и задавали вопросы: в каком городе буду открывать, когда пойду открывать, в какое отделение? К чему такие вопросы

Альтернативный открывается только по заявке на Минфин, теоретически эту информацию должны передать в указанное отделение, где вас будут ждать с нетерпением

Альтиернативный фондом гарантируется?


Да, даже в договоре отдельный пункт есть.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:41

А какие условия пополнения Альтернативного?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:43

  Vorlon написав:А какие условия пополнения Альтернативного?

Можливість поповнення депозитів: для депозитів, розміщених на строк 90 або 180 днів – допускається протягом всього строку дії депозиту в сумі, що не перевищує трикратного розміру початкової суми депозиту (перший внесок у депозит); для депозитів, розміщених на строк 367 або 734 дні – допускається в перші 90 днів дії депозиту в сумі, що не перевищує трикратного розміру початкової суми депозиту (перший внесок у депозит).
http://forward-bank.com/deposits/alternatyvnyy/
в договоре также
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:05

Вроді так і було...де підвищення?
https://news.finance.ua/ru/news/-/44112 ... k-depozitu
3 мес. – 16,50% +1,0% годовых от вклада;
6 мес. – 17,50% +2,0% годовых от вклада;
12 мес. – 18,75% + 0,80% от вклада;
24 мес. – 19,0% + 0,80% от вклада.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:29

  Квесторе_поверніться написав:Вроді так і було...де підвищення?
https://news.finance.ua/ru/news/-/44112 ... k-depozitu
3 мес. – 16,50% +1,0% годовых от вклада;
6 мес. – 17,50% +2,0% годовых от вклада;
12 мес. – 18,75% + 0,80% от вклада;
24 мес. – 19,0% + 0,80% от вклада.

было
3 мес. - 16,50% +1,0% годовых от вклада
6 мес. - 17,50% +1,8% годовых от вклада
12 мес. - 18,75%+ 0,80% от вклада
24 мес. - 19,0%+ 0,80% от вклада
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:37

  vollena71 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Вроді так і було...де підвищення?
https://news.finance.ua/ru/news/-/44112 ... k-depozitu
3 мес. – 16,50% +1,0% годовых от вклада;
6 мес. – 17,50% +2,0% годовых от вклада;
12 мес. – 18,75% + 0,80% от вклада;
24 мес. – 19,0% + 0,80% от вклада.

было
3 мес. - 16,50% +1,0% годовых от вклада
6 мес. - 17,50% +1,8% годовых от вклада
12 мес. - 18,75%+ 0,80% от вклада
24 мес. - 19,0%+ 0,80% от вклада

Дукую. 0.2% і піар на всіх сайтах.
аХція діє 22-25 грудня. Лишилось декілька годин :!:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:03

Признавайтесь, :) хто урвав лишніх 0,2 прОцента в Фарсі по Альтернативному?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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