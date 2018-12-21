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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3326332733283329

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 412
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 412
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:10

  Квесторе_поверніться написав:Признавайтесь, :) хто урвав лишніх 0,2 прОцента в Фарсі по Альтернативному?

Есть такие. И еще обещали 500грн по промокоду от Минфина за 2 банка по акции.
Получите +200 гривен дополнительно к вашему бонусу при оформлении депозита по одному банку и +500 гривен при оформлении депозита по двум банкам и больше.
lel
 
Повідомлень: 1876
З нами з: 10.12.13
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  #<1 ... 3326332733283329
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