Додано: Суб 22 гру, 2018 18:00

Isen, теж нормальний підхід в оцінці ризиків.

3 місяці має прожити...це без сумнівів.

Зараз всі нормативи в нормі...а там в році Новому 2019 НБУ може визнати проблемним, знову скаже докапітілізувати і буде чекати півроку.

Ось тоді і слід грошенята винести...якщо встигнеться.

Це так гіпотетично...щоб троха страшно було.

А так нехай банка живе і процвітає.

Ну і пора вже чесних 20% запрпонувати для імяреків...