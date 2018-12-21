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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3327332833293330>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 412
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 412
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:10

  Квесторе_поверніться написав:Признавайтесь, :) хто урвав лишніх 0,2 прОцента в Фарсі по Альтернативному?

Есть такие. И еще обещали 500грн по промокоду от Минфина за 2 банка по акции.
Получите +200 гривен дополнительно к вашему бонусу при оформлении депозита по одному банку и +500 гривен при оформлении депозита по двум банкам и больше.
lel
 
Повідомлень: 1878
З нами з: 10.12.13
Подякував: 859 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:44

  lel написав:
  Квесторе_поверніться написав:Признавайтесь, :) хто урвав лишніх 0,2 прОцента в Фарсі по Альтернативному?

Есть такие. И еще обещали 500грн по промокоду от Минфина за 2 банка по акции.
Получите +200 гривен дополнительно к вашему бонусу при оформлении депозита по одному банку и +500 гривен при оформлении депозита по двум банкам и больше.

А чому на рік чи 2 роки не ризикнули по Альтернативному.
Рік 19,55% річних з бонусом мінфіна, два роки 19,4% - такі ставки ніде більше не піймати.
Чи помиляюсь?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27006
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 1369 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:52

  Квесторе_поверніться написав:
  lel написав:
  Квесторе_поверніться написав:Признавайтесь, :) хто урвав лишніх 0,2 прОцента в Фарсі по Альтернативному?

Есть такие. И еще обещали 500грн по промокоду от Минфина за 2 банка по акции.
Получите +200 гривен дополнительно к вашему бонусу при оформлении депозита по одному банку и +500 гривен при оформлении депозита по двум банкам и больше.

А чому на рік чи 2 роки не ризикнули по Альтернативному.
Рік 19,55% річних з бонусом мінфіна, два роки 19,4% - такі ставки ніде більше не піймати.
Чи помиляюсь?

Думаете он так долго будет жить?)
Открыл сегодня на 3 мес. в сумме 10т. (повелся на новогодний промокод минфина). надеюсь что проживет 3 мес. а нет так через фонд получим) (файлик к договору не дали, но на столах канцелярия еще есть)))
isen
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

Зашел минимально в ПУМБ и ОТП, за 500 грн бонусами))
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1511
З нами з: 19.02.09
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:00

Isen, теж нормальний підхід в оцінці ризиків.
3 місяці має прожити...це без сумнівів.
Зараз всі нормативи в нормі...а там в році Новому 2019 НБУ може визнати проблемним, знову скаже докапітілізувати і буде чекати півроку.
Ось тоді і слід грошенята винести...якщо встигнеться.
Це так гіпотетично...щоб троха страшно було.
А так нехай банка живе і процвітає.
Ну і пора вже чесних 20% запрпонувати для імяреків...
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27006
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:01

  jay2004 написав:Зашел минимально в ПУМБ и ОТП, за 500 грн бонусами))

А за шо в Ахмета бонуси дають?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:25

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:Зашел минимально в ПУМБ и ОТП, за 500 грн бонусами))

А за шо в Ахмета бонуси дають?

Срок вклада и ставка (годовых) Бонус от Минфина
3 мес. - 16,0% +1,0% годовых от вклада
6 мес. - 16,50% +1,8% годовых от вклада
9 мес. - 16,80% +1,3% годовых от вклада
12 мес.- 17,20% +0,9% от вклада
18 мес. - 17,50% +0,9% от вклада
На 6мес - 16,2(до 200т)+0,9(Минфин)+1 ИБ =18,1% +500грн за 2 депо.
Еще не открывал, собираюсь.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lel написав:На 6мес - 16,2(до 200т)+0,9(Минфин)+1 ИБ =18,1% +500грн за 2 депо.

За 2 депо на любу суму можна урвати 18,1% по кожному сумарно і ще + 500 грн бонуса? Правильно зрозумів? Де це в них оголошено про ці 500 грн бонума?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27006
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 1369 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:44

  Квесторе_поверніться написав:
  lel написав:На 6мес - 16,2(до 200т)+0,9(Минфин)+1 ИБ =18,1% +500грн за 2 депо.

За 2 депо на любу суму можна урвати 18,1% по кожному сумарно і ще + 500 грн бонуса? Правильно зрозумів? Де це в них оголошено про ці 500 грн бонума?

На почту пришло (от минфина):
Добрый день!

Приближаются новогодние праздники и мы хотели порадовать вас уникальной возможностью гарантированно получить до +500 гривен дополнительно к вашему бонусу.

Только для вас в период с 15.12.18 по 31.12.18 дарим новогодний промо-код

Применить промо-код очень легко:
Скопируйте промо-код с нашего письма
Укажите его при оформлении своей заявки на участие в акции в период с 15.12.18 по 31.12.18
Откройте депозит в банке и подтвердите его у нас на портале в период с 15.12.18 по 31.12.18
Получите +200 гривен дополнительно к вашему бонусу при оформлении депозита по одному банку и +500 гривен при оформлении депозита по двум банкам и больше.

В акции принимают участие все банки, представленные на странице акции "Бонус к депозитам", по которым предусмотрена выплата бонуса.
isen
 
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Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:47

  Квесторе_поверніться написав:
  lel написав:На 6мес - 16,2(до 200т)+0,9(Минфин)+1 ИБ =18,1% +500грн за 2 депо.

За 2 депо на любу суму можна урвати 18,1% по кожному сумарно і ще + 500 грн бонуса? Правильно зрозумів? Де це в них оголошено про ці 500 грн бонума?

олько для вас в период с 15.12.18 по 31.12.18 дарим новогодний промо-код:

Пришло на почту.
Скопируйте промо-код с нашего письма
Укажите его при оформлении своей заявки на участие в акции в период с 15.12.18 по 31.12.18
Откройте депозит в банке и подтвердите его у нас на портале в период с 15.12.18 по 31.12.18
Получите +200 гривен дополнительно к вашему бонусу при оформлении депозита по одному банку и +500 гривен при оформлении депозита по двум банкам и больше.

В акции принимают участие все банки, представленные на странице акции "Бонус к депозитам", по которым предусмотрена выплата бонуса.
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?u ... o&utm_cont
lel
 
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