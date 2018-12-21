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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3328332933303331>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 412
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 412
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lel написав:+500грн за 2 депо.

ток Новогодний +500 дают от 2х депо в РАЗНЫХ банках!
Уточнялиу МинФина?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:59

  clientage написав:
  lel написав:+500грн за 2 депо.

ток Новогодний +500 дают от 2х депо в РАЗНЫХ банках!
Уточнялиу МинФина?

А если письмо от МИнфина не пришло, значит бонус 200 или 500 не полагается?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

  clientage написав:ток Новогодний +500 дают от 2х депо в РАЗНЫХ банках!

Кум прислав
Только для вас в период с 15.12.18 по 31.12.18 дарим новогодний промо-код:
B31B17B
(можно скопировать)
Применить промо-код очень легко:
Скопируйте промо-код с нашего письма
Укажите его при оформлении своей заявки на участие в акции в период с 15.12.18 по 31.12.18
Откройте депозит в банке и подтвердите его у нас на портале в период с 15.12.18 по 31.12.18
Получите +200 гривен дополнительно к вашему бонусу при оформлении депозита по одному банку и +500 гривен при оформлении депозита по двум банкам и больше.
В акции принимают участие все банки, представленные на странице акции "Бонус к депозитам", по которым предусмотрена выплата бонуса.
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Так розумію шо тільки Він може аХцією скористатися?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:16

Квесторе_поверніться Судя по сумме, для крупных клиентов.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:17

  clientage написав:
  lel написав:+500грн за 2 депо.

ток Новогодний +500 дают от 2х депо в РАЗНЫХ банках!
Уточнялиу МинФина?

Конечно в разных. Уже один открыл в Форварде. Еще в ПУМБе или Универсале буду. Условия изучил.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:25

  Квесторе_поверніться написав:Только для вас
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Персональное предложение. Получили - пользуйтесь; для распостранения - не канает (код у всех одинаковый. :(
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:43

  isen написав:Думаете он так долго будет жить?)
Открыл сегодня на 3 мес. в сумме 10т. (повелся на новогодний промокод минфина). надеюсь что проживет 3 мес. а нет так через фонд получим) (файлик к договору не дали, но на столах канцелярия еще есть)))


Я прошёл до 10 ВА, начиная с первых самых - Надра, Родовид.
На тот момент - забирал около года(((. Полная жесть.

Последняя ВА - ВТБ. Ввели - 27.11.2018, начало выплат - 21.12.2018!!!. Ещё и банк дают на выбор! Красота.

ИМХО. Даже если и тут прийдёт лесной зверёк, то % за один месяц - не очень критично. Главное, за буйки не заплывать (200к бумаги). ДепоЖаба, она такая - требует своё, но и шампанское любит :wink:
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:B31B17B
(можно скопировать)


спалили перс. код
хіхі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:20

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:B31B17B
(можно скопировать)


спалили перс. код
хіхі

НГ-промо у всех одинаковый
ху-ху :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:21

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:B31B17B
(можно скопировать)


спалили перс. код
хіхі

Думаєте кум по ньому вже депо не оформив? :wink:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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