ток Новогодний +500 дают от 2х депо в РАЗНЫХ банках!
Уточнялиу МинФина?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 18:50
Re: Форвард Банк Forward Bank
ток Новогодний +500 дают от 2х депо в РАЗНЫХ банках!
Уточнялиу МинФина?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 22 гру, 2018 18:59
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кум прислав
Только для вас в период с 15.12.18 по 31.12.18 дарим новогодний промо-код:
B31B17B
(можно скопировать)
Применить промо-код очень легко:
Скопируйте промо-код с нашего письма
Укажите его при оформлении своей заявки на участие в акции в период с 15.12.18 по 31.12.18
Откройте депозит в банке и подтвердите его у нас на портале в период с 15.12.18 по 31.12.18
Получите +200 гривен дополнительно к вашему бонусу при оформлении депозита по одному банку и +500 гривен при оформлении депозита по двум банкам и больше.
В акции принимают участие все банки, представленные на странице акции "Бонус к депозитам", по которым предусмотрена выплата бонуса.
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Так розумію шо тільки Він може аХцією скористатися?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:17
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:25
Персональное предложение. Получили - пользуйтесь; для распостранения - не канает (код у всех одинаковый.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:43
Я прошёл до 10 ВА, начиная с первых самых - Надра, Родовид.
На тот момент - забирал около года(((. Полная жесть.
Последняя ВА - ВТБ. Ввели - 27.11.2018, начало выплат - 21.12.2018!!!. Ещё и банк дают на выбор! Красота.
ИМХО. Даже если и тут прийдёт лесной зверёк, то % за один месяц - не очень критично. Главное, за буйки не заплывать (200к бумаги). ДепоЖаба, она такая - требует своё, но и шампанское любит
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:20
НГ-промо у всех одинаковый
ху-ху
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:21
Думаєте кум по ньому вже депо не оформив?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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