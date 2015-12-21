Ось так і перевірили на пшивість.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:23
Ось так і перевірили на пшивість.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 22 гру, 2018 21:42
Код одинаковый, потому что это не код клиента, а код данной акции.
С 16 ноября в Минфине параллельно проводятся пять разных акций.
И во всех акциях фигурируют одни и те же банки. И одни и те же клиенты
Поэтому, чтобы не перепутать, по какой именно акции клиент оформил депозит, то в заявках указывают Минфиновский промокод конкретной акции - он одинаковый для всех клиентов.
1. Обычный "Бонус к депозиту", для этой акции нужен личный клиентский промокод
2. Розыгрыш ТОП-банков, вообще без промокода
3. "Черная пятница" на 30 дней, для этой акции дается общий промокод
4. "Черная пятница" на 7 дней, для этой акции дается общий промокод
5. "Новогодняя", для этой акции дается общий промокод
Жадность и Отвага!
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