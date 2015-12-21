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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3328332933303331

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 412
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 412
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:23

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:B31B17B
(можно скопировать)


спалили перс. код
хіхі

Ось так і перевірили на пшивість. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:42

  jay2004 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Только для вас
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Персональное предложение. Получили - пользуйтесь; для распостранения - не канает (код у всех одинаковый. :(

Код одинаковый, потому что это не код клиента, а код данной акции.

С 16 ноября в Минфине параллельно проводятся пять разных акций.
И во всех акциях фигурируют одни и те же банки. И одни и те же клиенты :mrgreen:
Поэтому, чтобы не перепутать, по какой именно акции клиент оформил депозит, то в заявках указывают Минфиновский промокод конкретной акции - он одинаковый для всех клиентов.
1. Обычный "Бонус к депозиту", для этой акции нужен личный клиентский промокод
2. Розыгрыш ТОП-банков, вообще без промокода
3. "Черная пятница" на 30 дней, для этой акции дается общий промокод
4. "Черная пятница" на 7 дней, для этой акции дается общий промокод
5. "Новогодняя", для этой акции дается общий промокод
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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  #<1 ... 3328332933303331
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