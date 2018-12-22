RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3328332933303331

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 412
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 412
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:23

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:B31B17B
(можно скопировать)


спалили перс. код
хіхі

Ось так і перевірили на пшивість. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27020
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1371 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:42

  jay2004 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Только для вас
---------------------------------------------------------


Персональное предложение. Получили - пользуйтесь; для распостранения - не канает (код у всех одинаковый. :(

Код одинаковый, потому что это не код клиента, а код данной акции.

С 16 ноября в Минфине параллельно проводятся пять разных акций.
И во всех акциях фигурируют одни и те же банки. И одни и те же клиенты :mrgreen:
Поэтому, чтобы не перепутать, по какой именно акции клиент оформил депозит, то в заявках указывают Минфиновский промокод конкретной акции - он одинаковый для всех клиентов.
1. Обычный "Бонус к депозиту", для этой акции нужен личный клиентский промокод
2. Розыгрыш ТОП-банков, вообще без промокода
3. "Черная пятница" на 30 дней, для этой акции дается общий промокод
4. "Черная пятница" на 7 дней, для этой акции дается общий промокод
5. "Новогодняя", для этой акции дается общий промокод
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3594
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1152 раз.
Подякували: 425 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 23:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lubopytnaya написав:С 16 ноября в Минфине параллельно проводятся пять разных акций.

Но шото банков маловато
Вот пытался найти парочку банков с "депо через ИБ" под отот НГ-промо и... зуськи.
ОТП поздновато стартанул, я там уже 3 раза разместился.. в ПУМБе у нас давно есть Свободный... и всьооо
Мож еще под Рождество и Водохреща шось придумают :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26838
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2140 раз.
Подякували: 3090 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 09:07

  lubopytnaya написав:Код одинаковый, потому что это не код клиента, а код данной акции.

С 16 ноября в Минфине параллельно проводятся пять разных акций.

5. "Новогодняя", для этой акции дается общий промокод

Я так и не понял - им любой может воспользоваться или только избранные? )
ishvara
 
Повідомлень: 1259
З нами з: 09.12.12
Подякував: 176 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 09:25

  ishvara написав:
  lubopytnaya написав:Код одинаковый, потому что это не код клиента, а код данной акции.

С 16 ноября в Минфине параллельно проводятся пять разных акций.

5. "Новогодняя", для этой акции дается общий промокод

Я так и не понял - им любой может воспользоваться или только избранные? )


ИМХО. Персональные (избранные).

Никто толком не ответит, акция ещё идёт - выплата сковородки будет в январе... Можно поробовать :wink: , но в тексте написано прямо - "только для вас"...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1516
З нами з: 19.02.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 09:44

Ув. Коллеги, доброе утро
депо заканчивается 4 января, т.е смогу забрать после 8-го.
Можно ли открыть депо сейчас на мин.сумму и затем пополнить его после 8-го и при этом как-то обойти ограничение по сумме пополнения?
Можно в Л/С
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1402
З нами з: 04.12.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3328332933303331
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: VLADPn, Vorlon і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6563, 6564, 6565
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
65645 8136895
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 гру, 2018 09:42
lincoln2
А-Банк 1 ... 1117, 1118, 1119
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11186 1626617
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 гру, 2018 08:44
Flamingo
ОТП БАНК 1 ... 561, 562, 563
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5625 1334226
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 гру, 2018 03:31
makor06

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.