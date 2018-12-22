Ось так і перевірили на пшивість.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:23
Ось так і перевірили на пшивість.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 22 гру, 2018 21:42
Код одинаковый, потому что это не код клиента, а код данной акции.
С 16 ноября в Минфине параллельно проводятся пять разных акций.
И во всех акциях фигурируют одни и те же банки. И одни и те же клиенты
Поэтому, чтобы не перепутать, по какой именно акции клиент оформил депозит, то в заявках указывают Минфиновский промокод конкретной акции - он одинаковый для всех клиентов.
1. Обычный "Бонус к депозиту", для этой акции нужен личный клиентский промокод
2. Розыгрыш ТОП-банков, вообще без промокода
3. "Черная пятница" на 30 дней, для этой акции дается общий промокод
4. "Черная пятница" на 7 дней, для этой акции дается общий промокод
5. "Новогодняя", для этой акции дается общий промокод
Жадность и Отвага!
Додано: Суб 22 гру, 2018 23:03
Re: Форвард Банк Forward Bank
Но шото банков маловато
Вот пытался найти парочку банков с "депо через ИБ" под отот НГ-промо и... зуськи.
ОТП поздновато стартанул, я там уже 3 раза разместился.. в ПУМБе у нас давно есть Свободный... и всьооо
Мож еще под Рождество и Водохреща шось придумают
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 23 гру, 2018 09:07
Додано: Нед 23 гру, 2018 09:25
ИМХО. Персональные (избранные).
Никто толком не ответит, акция ещё идёт - выплата сковородки будет в январе... Можно поробовать , но в тексте написано прямо - "только для вас"...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Нед 23 гру, 2018 09:44
Ув. Коллеги, доброе утро
депо заканчивается 4 января, т.е смогу забрать после 8-го.
Можно ли открыть депо сейчас на мин.сумму и затем пополнить его после 8-го и при этом как-то обойти ограничение по сумме пополнения?
Можно в Л/С
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Нед 23 гру, 2018 10:12
Только для вас-рекламный слэнг.
Избранные-те кто есть в базе. То есть чьи номера известны. Я полагаю все кто имел дело с минфином получили такое. Все остальные неизбранные так как просто посылать рассылку в никуда не практикуют.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Нед 23 гру, 2018 10:21
Может и так. Тогда, уже здесь засветили код - пользуйтесь, есть ещё 2 дня...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Нед 23 гру, 2018 10:32
Re: Форвард Банк Forward Bank
Почему 2дня
Звонил. Надо открыть и подтвердить на Минфине до 31.12. Есть же онлайн депо. Моно, кстати- не участвует в 500 грн.
Додано: Нед 23 гру, 2018 10:54
Я имел ввиду для налички - 26-27 декабря и всё... Для онлайн - да, 31.12.2018.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
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