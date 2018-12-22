Додано: Нед 23 гру, 2018 09:44

Ув. Коллеги, доброе утро

депо заканчивается 4 января, т.е смогу забрать после 8-го.

Можно ли открыть депо сейчас на мин.сумму и затем пополнить его после 8-го и при этом как-то обойти ограничение по сумме пополнения?

Можно в Л/С

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