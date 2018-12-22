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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 гру, 2018 12:40
Я есть в базе, мне не приходило.
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ishvara
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Додано: Нед 23 гру, 2018 16:20
Возник такой вопрос: а в Форварде можно перечислять деньги на депо СЭПом?
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ishvara
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Додано: Нед 23 гру, 2018 18:16
Шановне товариство!
По "Новорічному кешбеку" операції в інтернеті потрапляють під акцію?
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V2
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Додано: Нед 23 гру, 2018 20:06
jay2004 написав:
Я имел ввиду для налички - 26-27 декабря и всё...
Почему всё?
28 декабря полноценный рабочий банковский день.
29 декабря сокращенный рабочий день
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Нед 23 гру, 2018 17:17
ol_zy
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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