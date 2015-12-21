Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 гру, 2018 12:40
Я есть в базе, мне не приходило.
ishvara
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Додано: Нед 23 гру, 2018 16:20
Возник такой вопрос: а в Форварде можно перечислять деньги на депо СЭПом?
ishvara
Повідомлень: 1270
З нами з: 09.12.12
Подякував: 180 раз.
Подякували: 78 раз.
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Додано: Нед 23 гру, 2018 18:16
Шановне товариство!
По "Новорічному кешбеку" операції в інтернеті потрапляють під акцію?
V2
4
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Додано: Нед 23 гру, 2018 20:06
jay2004 написав:
Я имел ввиду для налички - 26-27 декабря и всё...
Почему всё?
28 декабря полноценный рабочий банковский день.
29 декабря сокращенный рабочий день
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Додано: Пон 24 гру, 2018 13:49
Подскажите.
Оформил карту депозитка на мини-офисе. При оформлении нужно было подписывать страховку. Как ее можно отключить ? На гарячей линии не могут, сказали идти в отделение. Без похода в отделение есть срособ ее отключить ? Может представитель банка поспособствует ?
Siris
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Додано: Пон 24 гру, 2018 14:09
Siris написав:
При оформлении нужно было
Не нужно было...
Vorlon
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