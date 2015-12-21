Подскажите. Оформил карту депозитка на мини-офисе. При оформлении нужно было подписывать страховку. Как ее можно отключить ? На гарячей линии не могут, сказали идти в отделение. Без похода в отделение есть срособ ее отключить ? Может представитель банка поспособствует ?
Пытался. Безрезультатно. У нее, говорит, по инструкции только так и никак иначе. Поэтому решил согласиться, а потом отключить. Но на гарячей линии не отключают, отсылают в отделение, а идти туда не сильно хочется.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.