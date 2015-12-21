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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3329333033313332

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 412
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 412
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 12:40

Я есть в базе, мне не приходило.
ishvara
 
Повідомлень: 1277
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Подякував: 183 раз.
Подякували: 78 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:20

Возник такой вопрос: а в Форварде можно перечислять деньги на депо СЭПом?
ishvara
 
Повідомлень: 1277
З нами з: 09.12.12
Подякував: 183 раз.
Подякували: 78 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:16

Шановне товариство!
По "Новорічному кешбеку" операції в інтернеті потрапляють під акцію?
V2
4
 
Повідомлень: 5604
З нами з: 03.07.09
Подякував: 215 раз.
Подякували: 861 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:06

  jay2004 написав:Я имел ввиду для налички - 26-27 декабря и всё...

Почему всё?
28 декабря полноценный рабочий банковский день.
29 декабря сокращенный рабочий день

Зображення
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:49

Подскажите.
Оформил карту депозитка на мини-офисе. При оформлении нужно было подписывать страховку. Как ее можно отключить ? На гарячей линии не могут, сказали идти в отделение. Без похода в отделение есть срособ ее отключить ? Может представитель банка поспособствует ?
Siris
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 14:09

  Siris написав:При оформлении нужно было

Не нужно было...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 15:31

  Vorlon написав:
  Siris написав:При оформлении нужно было

Не нужно было...

Пытался. Безрезультатно. У нее, говорит, по инструкции только так и никак иначе. Поэтому решил согласиться, а потом отключить. Но на гарячей линии не отключают, отсылают в отделение, а идти туда не сильно хочется.
Siris
 
Повідомлень: 114
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Подякував: 15 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 16:50

Агітка
https://minfin.com.ua/2018/12/11/35965422/
тут можна попівняти
http://www.forward-bank.com/about/recor ... v_2017.pdf
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 20:33

  Квесторе_поверніться написав:Агітка
https://minfin.com.ua/2018/12/11/35965422/
тут можна попівняти
http://www.forward-bank.com/about/recor ... v_2017.pdf

Прочитал статейку от Кисилёва. Та да, увеличили они уставник и тем самым вылезли из минусового регулятивного за который их нбу и вазелинил. Ну а как у них с ликвидностью?
Нормально ли гривну закинуть на пол годика? Доживут?
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lov2108
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