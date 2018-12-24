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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 гру, 2018 16:20
Возник такой вопрос: а в Форварде можно перечислять деньги на депо СЭПом?
Додано: Нед 23 гру, 2018 18:16
Шановне товариство!
По "Новорічному кешбеку" операції в інтернеті потрапляють під акцію?
Додано: Нед 23 гру, 2018 20:06
Почему всё?
28 декабря полноценный рабочий банковский день.
29 декабря сокращенный рабочий день
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 24 гру, 2018 13:49
Подскажите.
Оформил карту депозитка на мини-офисе. При оформлении нужно было подписывать страховку. Как ее можно отключить ? На гарячей линии не могут, сказали идти в отделение. Без похода в отделение есть срособ ее отключить ? Может представитель банка поспособствует ?
Додано: Пон 24 гру, 2018 15:31
Додано: Пон 24 гру, 2018 16:50
Агітка
тут можна порівняти
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Пон 24 гру, 2018 22:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 20:33
Прочитал статейку от Кисилёва. Та да, увеличили они уставник и тем самым вылезли из минусового регулятивного за который их нбу и вазелинил. Ну а как у них с ликвидностью?
Нормально ли гривну закинуть на пол годика? Доживут?
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