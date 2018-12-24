Что за фигня, снимаю с Депозитки (чужой банк) 300 грн, снимается 315?
Вроде раньше не было такого...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 гру, 2018 21:10
Что за фигня, снимаю с Депозитки (чужой банк) 300 грн, снимается 315?
Вроде раньше не было такого...
Додано: Пон 24 гру, 2018 22:21
З ліквідністю - переліквідність.
А ось чи доживуть - хто його знає?
Більш конкретніше можна буде сказати після подачі річної звітності.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 24 гру, 2018 22:22
А шо в квитанції пише?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
|