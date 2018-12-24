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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3330333133323333

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 412
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 412
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 21:10

Что за фигня, снимаю с Депозитки (чужой банк) 300 грн, снимается 315?
Вроде раньше не было такого...
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:21

  lov2108 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Агітка
https://minfin.com.ua/2018/12/11/35965422/
тут можна порівняти
http://www.forward-bank.com/about/recor ... v_2017.pdf

Прочитал статейку от Кисилёва. Та да, увеличили они уставник и тем самым вылезли из минусового регулятивного за который их нбу и вазелинил. Ну а как у них с ликвидностью?
Нормально ли гривну закинуть на пол годика? Доживут?

З ліквідністю - переліквідність.
А ось чи доживуть - хто його знає?
Більш конкретніше можна буде сказати після подачі річної звітності.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:22

  ignorabimus написав:Что за фигня, снимаю с Депозитки (чужой банк) 300 грн, снимается 315?
Вроде раньше не было такого...

А шо в квитанції пише?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 23:05

  Квесторе_поверніться написав:
  lov2108 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Агітка
https://minfin.com.ua/2018/12/11/35965422/
тут можна порівняти
http://www.forward-bank.com/about/recor ... v_2017.pdf

Прочитал статейку от Кисилёва. Та да, увеличили они уставник и тем самым вылезли из минусового регулятивного за который их нбу и вазелинил. Ну а как у них с ликвидностью?
Нормально ли гривну закинуть на пол годика? Доживут?

З ліквідністю - переліквідність.
А ось чи доживуть - хто його знає?
Більш конкретніше можна буде сказати після подачі річної звітності.

Якщо переліквідність, чому тоді пилосмокчуть у пересічних?
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lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 23:13

  ignorabimus написав:Что за фигня, снимаю с Депозитки (чужой банк) 300 грн, снимается 315?
Вроде раньше не было такого...
Временная блокировка 15 грн. за каждое снятие - через день-два возвратят. Появилось с новым процессингом.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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