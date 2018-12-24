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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 гру, 2018 21:10
Что за фигня, снимаю с Депозитки (чужой банк) 300 грн, снимается 315?
Вроде раньше не было такого...
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ignorabimus
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Додано: Пон 24 гру, 2018 22:21
lov2108 написав:
Прочитал статейку от Кисилёва. Та да, увеличили они уставник и тем самым вылезли из минусового регулятивного за который их нбу и вазелинил. Ну а как у них с ликвидностью?
Нормально ли гривну закинуть на пол годика? Доживут?
З ліквідністю - переліквідність.
А ось чи доживуть - хто його знає?
Більш конкретніше можна буде сказати після подачі річної звітності.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 22:22
ignorabimus написав:
Что за фигня, снимаю с Депозитки (чужой банк) 300 грн, снимается 315?
Вроде раньше не было такого...
А шо в квитанції пише?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 23:05
Квесторе_поверніться написав: lov2108 написав:
Прочитал статейку от Кисилёва. Та да, увеличили они уставник и тем самым вылезли из минусового регулятивного за который их нбу и вазелинил. Ну а как у них с ликвидностью?
Нормально ли гривну закинуть на пол годика? Доживут?
З ліквідністю - переліквідність.
А ось чи доживуть - хто його знає?
Більш конкретніше можна буде сказати після подачі річної звітності.
Якщо переліквідність, чому тоді пилосмокчуть у пересічних?
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Додано: Пон 24 гру, 2018 23:13
ignorabimus написав:
Что за фигня, снимаю с Депозитки (чужой банк) 300 грн, снимается 315?
Вроде раньше не было такого...
Временная блокировка 15 грн. за каждое снятие - через день-два возвратят. Появилось с новым процессингом.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
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