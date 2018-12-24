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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3331333233333334

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 412
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 412
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:іззя.
Ось воно що.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:30

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:іззя.
Ось воно що.

Даа, Изя тут постоянно путается под ногами и от него тока одни гадости. Последний раз вот чото порезал автоплатежи :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:35

  Квесторе_поверніться написав:Ні..ні...ніззя... :oops:

все настолько плохо?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:54

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ні..ні...ніззя... :oops:

все настолько плохо?

неуловимый джо :)

не загнется банк от мыслей товарища на форуме.

Что конечно не исключает правильности мыслей и загибания банка по объективным причинам, изложенным в этих мыслям.
curiousobro
 
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