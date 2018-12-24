|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 гру, 2018 12:52
Квесторе_поверніться написав:
іззя.
Ось воно що.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 14089
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1062 раз.
- Подякували: 1169 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:30
BBC написав: Квесторе_поверніться написав:
іззя.
Ось воно що.
Даа, Изя тут постоянно путается под ногами и от него тока одни гадости. Последний раз вот чото порезал автоплатежи
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26900
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2142 раз.
- Подякували: 3104 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:35
Квесторе_поверніться написав:
Ні..ні...ніззя...
все настолько плохо?
-
J
-
-
- Повідомлень: 4237
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:54
J написав: Квесторе_поверніться написав:
Ні..ні...ніззя...
все настолько плохо?
неуловимый джо
не загнется банк от мыслей товарища на форуме.
Что конечно не исключает правильности мыслей и загибания банка по объективным причинам, изложенным в этих мыслям.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 1567
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 25 гру, 2018 19:47
ishvara написав:
Я на годик закинул...
Тоже подзалил на Альтернативном, на год.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 1519
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5744
|1365434
|
Вів 25 гру, 2018 19:57
БОБЁР
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|5643
|1336210
|
|
|65693
|8143578
|
|