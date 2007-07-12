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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3332333333343335

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 412
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 412
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:12

  VLADPn написав:Банки пылесосят гривну под девал. Для этого необходима переликвидность. То есть вы получите назад гривну когда курс будет к примеру 35.

А где гарантия, что будет девал?
Я когда по Дельте получил выплаты по 26.85, накупил доллара по 25-26, они у меня и по сей день лежат. Если бы оставил в гривне, имел бы +25-30%
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 13:51

  ishvara написав:
  VLADPn написав:Банки пылесосят гривну под девал. Для этого необходима переликвидность. То есть вы получите назад гривну когда курс будет к примеру 35.

А где гарантия, что будет девал?
Я когда по Дельте получил выплаты по 26.85, накупил доллара по 25-26, они у меня и по сей день лежат. Если бы оставил в гривне, имел бы +25-30%


В то время как одни мандражат над баксом, другие - 100% в бумаге рубят капусту... :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:15

  clientage написав:Та выкладывайте ваши міркування со всеми аспектами, я как раз резкость анализатора подкорректировал и полностью готофф... к разностороннему восприятию :)

Шо там анализировать, если у банка 95% пассивов депозиты, то они ему всегда будут нужны, т.к. они имеют свойство заканчиваться. Остается только ориентироваться в % и не платить лишнего, что они и делают. Наука немудреная.

З.Ы. Наблюдается желание выходить на другие рынки, но пока не сильно успешное.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

  newbie написав:если у банка 95% пассивов депозиты

Це напівправда...а правда що 96% депо саме фізичних осіб.
І що ці пасиви мали тенденцію до відтоку.
Тому Фарс перестав бавитися в низькі відсоткові ставки для НБУ + бонуси по непублічних аХціях і виложив ставки найвищі в БС Неньки (трішки нижчі за ті що були).
Це можна розглядати як один з аспектів чому пилососять ринок.
Є й інші, які ще потрібно більш скрупульозно дослідити.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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