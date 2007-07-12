А где гарантия, что будет девал?
Я когда по Дельте получил выплаты по 26.85, накупил доллара по 25-26, они у меня и по сей день лежат. Если бы оставил в гривне, имел бы +25-30%
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 гру, 2018 12:12
А где гарантия, что будет девал?
Я когда по Дельте получил выплаты по 26.85, накупил доллара по 25-26, они у меня и по сей день лежат. Если бы оставил в гривне, имел бы +25-30%
Додано: Сер 26 гру, 2018 13:51
В то время как одни мандражат над баксом, другие - 100% в бумаге рубят капусту...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Сер 26 гру, 2018 14:15
Шо там анализировать, если у банка 95% пассивов депозиты, то они ему всегда будут нужны, т.к. они имеют свойство заканчиваться. Остается только ориентироваться в % и не платить лишнего, что они и делают. Наука немудреная.
З.Ы. Наблюдается желание выходить на другие рынки, но пока не сильно успешное.
Додано: Сер 26 гру, 2018 14:26
Re: Форвард Банк Forward Bank
Це напівправда...а правда що 96% депо саме фізичних осіб.
І що ці пасиви мали тенденцію до відтоку.
Тому Фарс перестав бавитися в низькі відсоткові ставки для НБУ + бонуси по непублічних аХціях і виложив ставки найвищі в БС Неньки (трішки нижчі за ті що були).
Це можна розглядати як один з аспектів чому пилососять ринок.
Є й інші, які ще потрібно більш скрупульозно дослідити.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 26 гру, 2018 17:00
Re: Форвард Банк Forward Bank
Господа!
В подтверждении заявки на Минфине какую лучше указывать карту Привата? Уни или КДВ?
Будет ли потери при зачислении на КДВ? Или есть механизм для вывода без комиссии?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Сер 26 гру, 2018 17:01
Алексей77
Приват Уні без комісії
КДВ - має вхідний % (вроді 0.5%)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 26 гру, 2018 17:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Скажите пожалуйста, бонусы от минфина, отображаются в налоговой или нет?
Додано: Сер 26 гру, 2018 21:12
Я на картсчёт в Альфу указал.
Сегодня оформил Альтернативный на 6мес. с выплатой на текущий. С карточками какой-то гемор в них....толи кончились....толи новый дизайн...хз
И инет-банкинг куда пропал?
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
|