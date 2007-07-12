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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3332333333343335

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 412
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 412
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:12

  VLADPn написав:Банки пылесосят гривну под девал. Для этого необходима переликвидность. То есть вы получите назад гривну когда курс будет к примеру 35.

А где гарантия, что будет девал?
Я когда по Дельте получил выплаты по 26.85, накупил доллара по 25-26, они у меня и по сей день лежат. Если бы оставил в гривне, имел бы +25-30%
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 13:51

  ishvara написав:
  VLADPn написав:Банки пылесосят гривну под девал. Для этого необходима переликвидность. То есть вы получите назад гривну когда курс будет к примеру 35.

А где гарантия, что будет девал?
Я когда по Дельте получил выплаты по 26.85, накупил доллара по 25-26, они у меня и по сей день лежат. Если бы оставил в гривне, имел бы +25-30%


В то время как одни мандражат над баксом, другие - 100% в бумаге рубят капусту... :wink:
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:15

  clientage написав:Та выкладывайте ваши міркування со всеми аспектами, я как раз резкость анализатора подкорректировал и полностью готофф... к разностороннему восприятию :)

Шо там анализировать, если у банка 95% пассивов депозиты, то они ему всегда будут нужны, т.к. они имеют свойство заканчиваться. Остается только ориентироваться в % и не платить лишнего, что они и делают. Наука немудреная.

З.Ы. Наблюдается желание выходить на другие рынки, но пока не сильно успешное.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

  newbie написав:если у банка 95% пассивов депозиты

Це напівправда...а правда що 96% депо саме фізичних осіб.
І що ці пасиви мали тенденцію до відтоку.
Тому Фарс перестав бавитися в низькі відсоткові ставки для НБУ + бонуси по непублічних аХціях і виложив ставки найвищі в БС Неньки (трішки нижчі за ті що були).
Це можна розглядати як один з аспектів чому пилососять ринок.
Є й інші, які ще потрібно більш скрупульозно дослідити.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 17:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

Господа!
В подтверждении заявки на Минфине какую лучше указывать карту Привата? Уни или КДВ?
Будет ли потери при зачислении на КДВ? Или есть механизм для вывода без комиссии?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 17:01

Алексей77

Приват Уні без комісії

КДВ - має вхідний % (вроді 0.5%)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 17:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Скажите пожалуйста, бонусы от минфина, отображаются в налоговой или нет?
solomia
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:12

  Алексей77 написав:Господа!
В подтверждении заявки на Минфине какую лучше указывать карту Привата? Уни или КДВ?
Будет ли потери при зачислении на КДВ? Или есть механизм для вывода без комиссии?

Я на картсчёт в Альфу указал.

Сегодня оформил Альтернативный на 6мес. с выплатой на текущий. С карточками какой-то гемор в них....толи кончились....толи новый дизайн...хз
И инет-банкинг куда пропал?
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:18

  greenozon написав:Алексей77

Приват Уні без комісії

КДВ - має вхідний % (вроді 0.5%)

На карту ПУМБа минус 5 грн зачислилось. Не ожидал...
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 06:09

  Алексей77 написав:Господа!
В подтверждении заявки на Минфине какую лучше указывать карту Привата? Уни или КДВ?
Будет ли потери при зачислении на КДВ? Или есть механизм для вывода без комиссии?

Зачем Вам карты привата? Укажите текущий или ощадный счет Форварда.
Зачисление без комиссии и снятие без комиссии в пределах до 20 тысяч.
Жадность и Отвага!
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