Додано: Чет 27 гру, 2018 17:43

В отделении недобанка работают недосотрудники, которые не могут, а скорее им запрещено, предоставлять информацию по состоянию счета и движению по нему (выписка) клиенту на основании его запроса в отделении при личном присутствии.

На каждый запрос информации необходимо писать заявление для получения ответа из Киева — там все знают как правильно, а мы деньги тут с народа собираем, поэтому пишите или звоните в каллцентр — это не описка.

Информация каллцентра по состоянию счета не соответствует информации в отделении о сумме задолженности, что признает недоначальник отделения недобанка (каллцентр не сообщил его ФИО).

На просьбу предоставить письменный отказ в предоставлении выписки по счету предлагают писать заявление.

Недоклиент-банк и недомобильное приложение показывают отсутствие счетов и кредитов на текущий момент, но чтобы в них попасть надо получить СМС, которое приходит с опозданием на 30-60 минут после чего оно не действительно и приходиться повторять процедуру заново.

При всем этом недосотрудник (Шевченко Т.И.) предлагает погасить часть не предоставленной задолженности и сообщает что недобанк простить ее часть при условии этого погашения.

Вы отдаете себе отчет, что это Вымогательство Статья 189 УК Украины? Какие основания без выписки требовать погашение какой-либо задолженности?

До этого этот недосотрудник (Шевченко Т.И.) 22.12.2018 сообщала, что по закрывающемуся счету задолженности нет, а 06.12.2018 приняла заявление на закрытие счета не выдав клиенту заключительного счета выписки. А это уже называется введение в заблуждение с целью получения выгоды — Мошенничество Статья 190 УК Украины.

Тариф за выписку по счету более 2-х месяцев 500 грн. Интересно почему бумага так дорого стоит и почему нет возможности получить эту информацию бесплатно (в недоклиент-банке или недомобильном приложении), так как это услуга оплачивалась ежемесячно, но не предоставлялась — не одного письма от вашего недобанка с выпиской по моему счету я за 5 лет не получал, а ежемесячно начислялось 10-17 грн.? Может вышлите сразу и за весь период в счет вашей задолженности — закон о защите прав потребителей никто не отменял.

Ваш недобанк не имеет права требовать при открытии счета справку о прописке, которая отменена в Украине, при предоставлении ID-карты гражданина Украины — это не законно. Вы не организовали считывание информации с ID-карты и это ваши проблемы, а не клиентов, которые ними не становятся по вашей вине. Максимум чем вы можете поинтересоваться у клиента — это почтовым адресом для корреспонденции.

Как вы можете называть себя банком и как НБУ вам выдал лицензию — вы дно финансовой системы Украины с таким уровнем сервиса, качеством обслуживания клиентов, недоприложениями и недосотрудниками.

Все выше изложенное будет передано в жалобе НБУ на ваш недобанк, а так же написано заявление в правохранительные органы для возбуждения против недосотрудников уголовного дела по выше указанным статьям.

До момента предоставления выписки по счету с момента возникновения по нему задолженности — её нет, как и права её требовать, а брать за эту информацию 500 грн. — это Шантаж Статья 163-1 УК Украины.

Надеюсь многим поможет этот отзыв не вступить в этот недобанк или поскорее с ним распрощаться.

Это отзыв будет опубликован во всех доступных мне публичных источниках. И поверьте — это только начало.

Если у вашего недобанка есть, что по делу ответить до запуска этой рекламной компании — прошу прокомментировать, а в стандартных отписках не нуждаюсь.