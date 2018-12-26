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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3333333433353336

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 413
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 413
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:43

Forward Bank - это не банк - это дно финансовой системы Укра

В отделении недобанка работают недосотрудники, которые не могут, а скорее им запрещено, предоставлять информацию по состоянию счета и движению по нему (выписка) клиенту на основании его запроса в отделении при личном присутствии.
На каждый запрос информации необходимо писать заявление для получения ответа из Киева — там все знают как правильно, а мы деньги тут с народа собираем, поэтому пишите или звоните в каллцентр — это не описка.
Информация каллцентра по состоянию счета не соответствует информации в отделении о сумме задолженности, что признает недоначальник отделения недобанка (каллцентр не сообщил его ФИО).
На просьбу предоставить письменный отказ в предоставлении выписки по счету предлагают писать заявление.
Недоклиент-банк и недомобильное приложение показывают отсутствие счетов и кредитов на текущий момент, но чтобы в них попасть надо получить СМС, которое приходит с опозданием на 30-60 минут после чего оно не действительно и приходиться повторять процедуру заново.
При всем этом недосотрудник (Шевченко Т.И.) предлагает погасить часть не предоставленной задолженности и сообщает что недобанк простить ее часть при условии этого погашения.
Вы отдаете себе отчет, что это Вымогательство Статья 189 УК Украины? Какие основания без выписки требовать погашение какой-либо задолженности?
До этого этот недосотрудник (Шевченко Т.И.) 22.12.2018 сообщала, что по закрывающемуся счету задолженности нет, а 06.12.2018 приняла заявление на закрытие счета не выдав клиенту заключительного счета выписки. А это уже называется введение в заблуждение с целью получения выгоды — Мошенничество Статья 190 УК Украины.
Тариф за выписку по счету более 2-х месяцев 500 грн. Интересно почему бумага так дорого стоит и почему нет возможности получить эту информацию бесплатно (в недоклиент-банке или недомобильном приложении), так как это услуга оплачивалась ежемесячно, но не предоставлялась — не одного письма от вашего недобанка с выпиской по моему счету я за 5 лет не получал, а ежемесячно начислялось 10-17 грн.? Может вышлите сразу и за весь период в счет вашей задолженности — закон о защите прав потребителей никто не отменял.
Ваш недобанк не имеет права требовать при открытии счета справку о прописке, которая отменена в Украине, при предоставлении ID-карты гражданина Украины — это не законно. Вы не организовали считывание информации с ID-карты и это ваши проблемы, а не клиентов, которые ними не становятся по вашей вине. Максимум чем вы можете поинтересоваться у клиента — это почтовым адресом для корреспонденции.
Как вы можете называть себя банком и как НБУ вам выдал лицензию — вы дно финансовой системы Украины с таким уровнем сервиса, качеством обслуживания клиентов, недоприложениями и недосотрудниками.
Все выше изложенное будет передано в жалобе НБУ на ваш недобанк, а так же написано заявление в правохранительные органы для возбуждения против недосотрудников уголовного дела по выше указанным статьям.
До момента предоставления выписки по счету с момента возникновения по нему задолженности — её нет, как и права её требовать, а брать за эту информацию 500 грн. — это Шантаж Статья 163-1 УК Украины.
Надеюсь многим поможет этот отзыв не вступить в этот недобанк или поскорее с ним распрощаться.
Это отзыв будет опубликован во всех доступных мне публичных источниках. И поверьте — это только начало.
Если у вашего недобанка есть, что по делу ответить до запуска этой рекламной компании — прошу прокомментировать, а в стандартных отписках не нуждаюсь.
zhmunya
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:55

  solomia написав:Скажите пожалуйста, бонусы от минфина, отображаются в налоговой или нет?

Да, проходят через налоговую.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lubopytnaya написав:Зачем Вам карты привата? Укажите текущий или ощадный счет Форварда.


Приват Уні працює із виплатами депо-бонусів від Мінфіна на відмінно,
перевірено власним досвідом

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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:10

  zhmunya написав:В отделении недобанка работают недосотрудники, которые не могут, а скорее им запрещено, предоставлять информацию по состоянию счета и движению по нему (выписка) клиенту на основании его запроса в отделении при личном присутствии.
На каждый запрос информации необходимо писать заявление для получения ответа из Киева — там все знают как правильно, а мы деньги тут с народа собираем, поэтому пишите или звоните в каллцентр — это не описка.
Информация каллцентра по состоянию счета не соответствует информации в отделении о сумме задолженности, что признает недоначальник отделения недобанка (каллцентр не сообщил его ФИО).
На просьбу предоставить письменный отказ в предоставлении выписки по счету предлагают писать заявление.
Недоклиент-банк и недомобильное приложение показывают отсутствие счетов и кредитов на текущий момент, но чтобы в них попасть надо получить СМС, которое приходит с опозданием на 30-60 минут после чего оно не действительно и приходиться повторять процедуру заново.
При всем этом недосотрудник (Шевченко Т.И.) предлагает погасить часть не предоставленной задолженности и сообщает что недобанк простить ее часть при условии этого погашения.
Вы отдаете себе отчет, что это Вымогательство Статья 189 УК Украины? Какие основания без выписки требовать погашение какой-либо задолженности?
До этого этот недосотрудник (Шевченко Т.И.) 22.12.2018 сообщала, что по закрывающемуся счету задолженности нет, а 06.12.2018 приняла заявление на закрытие счета не выдав клиенту заключительного счета выписки. А это уже называется введение в заблуждение с целью получения выгоды — Мошенничество Статья 190 УК Украины.
Тариф за выписку по счету более 2-х месяцев 500 грн. Интересно почему бумага так дорого стоит и почему нет возможности получить эту информацию бесплатно (в недоклиент-банке или недомобильном приложении), так как это услуга оплачивалась ежемесячно, но не предоставлялась — не одного письма от вашего недобанка с выпиской по моему счету я за 5 лет не получал, а ежемесячно начислялось 10-17 грн.? Может вышлите сразу и за весь период в счет вашей задолженности — закон о защите прав потребителей никто не отменял.
Ваш недобанк не имеет права требовать при открытии счета справку о прописке, которая отменена в Украине, при предоставлении ID-карты гражданина Украины — это не законно. Вы не организовали считывание информации с ID-карты и это ваши проблемы, а не клиентов, которые ними не становятся по вашей вине. Максимум чем вы можете поинтересоваться у клиента — это почтовым адресом для корреспонденции.
Как вы можете называть себя банком и как НБУ вам выдал лицензию — вы дно финансовой системы Украины с таким уровнем сервиса, качеством обслуживания клиентов, недоприложениями и недосотрудниками.
Все выше изложенное будет передано в жалобе НБУ на ваш недобанк, а так же написано заявление в правохранительные органы для возбуждения против недосотрудников уголовного дела по выше указанным статьям.
До момента предоставления выписки по счету с момента возникновения по нему задолженности — её нет, как и права её требовать, а брать за эту информацию 500 грн. — это Шантаж Статья 163-1 УК Украины.
Надеюсь многим поможет этот отзыв не вступить в этот недобанк или поскорее с ним распрощаться.
Это отзыв будет опубликован во всех доступных мне публичных источниках. И поверьте — это только начало.
Если у вашего недобанка есть, что по делу ответить до запуска этой рекламной компании — прошу прокомментировать, а в стандартных отписках не нуждаюсь.
Оплатите кредит и справку. Нужно прежде чем взять деньги прочитать условия предоставления кредита и ТАРИФЫ
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:19

  greenozon написав:Приват Уні працює із виплатами депо-бонусів від Мінфіна на відмінно, перевірено власним досвідом

И что - бежать открывать ради этого бесполезную карту бесполезного банка? :D
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:21

  greenozon написав:
  lubopytnaya написав:Зачем Вам карты привата? Укажите текущий или ощадный счет Форварда.


Приват Уні працює із виплатами депо-бонусів від Мінфіна на відмінно,
перевірено власним досвідом

буквально сьогодні - (із П24) https://prnt.sc/m086fh

Подскажите, а там номер карты Приватовской надо указывать или номер счета?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:25

zhmunya
текст супер, я так красиво не сочинил бы
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:26

ishvara

я вказував номер карти ПБ - 5168...
але! після введення цього поля появилось ще одне поле - транзитний рахунок,
туди я ввів 2924.... (Приват 24 покаже вам це значення тут - https://prnt.sc/m08dxm)
+50грн !
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greenozon
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