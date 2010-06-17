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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 гру, 2018 20:47
ishvara написав: demichh написав: solomia написав:
Скажите пожалуйста, бонусы от минфина, отображаются в налоговой или нет?
Да, проходят через налоговую.
Т.е. их надо указывать в декларации?
Они сами светятся в декларашке, наряду с вашей з/п и кешбеками
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 27 гру, 2018 20:54
clientage А налог по ним как платится?
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ishvara
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Додано: Чет 27 гру, 2018 20:58
clientage написав:
Они сами светятся в декларашке, наряду с вашей з/п и кешбеками
Минфин уверяет, что они самостоятельно удерживают и платят налоги с суммы клиентского минфиновского бонуса. Т.е. сумма бонуса на Минфине указана уже "чистыми"
Жадность и Отвага!
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Додано: Чет 27 гру, 2018 21:02
lubopytnaya написав: clientage написав:
Они сами светятся в декларашке, наряду с вашей з/п и кешбеками
Минфин уверяет, что они самостоятельно удерживают и платят налоги с суммы клиентского минфиновского бонуса. Т.е. сумма бонуса на Минфине указана уже "чистыми"
Хорошо, ежели так )
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ishvara
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