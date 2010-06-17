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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3334333533363337

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 413
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 413
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:47

  ishvara написав:
  demichh написав:
  solomia написав:Скажите пожалуйста, бонусы от минфина, отображаются в налоговой или нет?

Да, проходят через налоговую.

Т.е. их надо указывать в декларации?

Они сами светятся в декларашке, наряду с вашей з/п и кешбеками
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:54

clientage А налог по ним как платится?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:58

  clientage написав:Они сами светятся в декларашке, наряду с вашей з/п и кешбеками

Минфин уверяет, что они самостоятельно удерживают и платят налоги с суммы клиентского минфиновского бонуса. Т.е. сумма бонуса на Минфине указана уже "чистыми"
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 21:02

  lubopytnaya написав:
  clientage написав:Они сами светятся в декларашке, наряду с вашей з/п и кешбеками

Минфин уверяет, что они самостоятельно удерживают и платят налоги с суммы клиентского минфиновского бонуса. Т.е. сумма бонуса на Минфине указана уже "чистыми"

Хорошо, ежели так )
ishvara
 
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