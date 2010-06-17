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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 гру, 2018 20:47
ishvara написав: demichh написав: solomia написав:
Скажите пожалуйста, бонусы от минфина, отображаются в налоговой или нет?
Да, проходят через налоговую.
Т.е. их надо указывать в декларации?
Они сами светятся в декларашке, наряду с вашей з/п и кешбеками
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 27 гру, 2018 20:54
clientage А налог по ним как платится?
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ishvara
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Додано: Чет 27 гру, 2018 20:58
clientage написав:
Они сами светятся в декларашке, наряду с вашей з/п и кешбеками
Минфин уверяет, что они самостоятельно удерживают и платят налоги с суммы клиентского минфиновского бонуса. Т.е. сумма бонуса на Минфине указана уже "чистыми"
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Чет 27 гру, 2018 21:02
lubopytnaya написав: clientage написав:
Они сами светятся в декларашке, наряду с вашей з/п и кешбеками
Минфин уверяет, что они самостоятельно удерживают и платят налоги с суммы клиентского минфиновского бонуса. Т.е. сумма бонуса на Минфине указана уже "чистыми"
Хорошо, ежели так )
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ishvara
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Додано: Чет 27 гру, 2018 21:46
ishvara написав:
Не приходят пароли в ИБ от слова "совсем"...
посмотрите в вайбер они их туда шлют.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 21:55
Квесторе_поверніться написав:
Це можна розглядати як один з аспектів чому пилососять ринок.
Є й інші, які ще потрібно більш скрупульозно дослідити.
Потому что начала строится пирамида ОВГЗ, появился крупный заёмщик для гривны в неограниченном количестве (правительство). Под него и включили пылесос. Даже жадный Аваль поднял ставки до 15% https://www.aval.ua/ru/personal/accounts/main_table_dep/
Один Приват в ОВГЗ засандалил 155 ярдов гривен (на секундочку, 5,5 ярдов долларов, больше чем нам даёт МВФ по новой программе stand by)https://finclub.net/analytics/galina-pakhachuk-u-nas-est-3-mlrd-kotorye-nuzhno-ochen-myagko-peremestit-v-drugie-instrumenty.html
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:15
"80% которых внесены Минфином в капитал банка, и лишь оставшиеся 20% куплены у Минфина"
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:27
J написав:
"80% которых внесены Минфином в капитал банка, и лишь оставшиеся 20% куплены у Минфина"
даже 20% это больше чем заработали все украинские банки в 2018гhttps://minfin.com.ua/2018/12/27/36145654/
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