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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3335333633373338>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 413
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 413
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:47

  ishvara написав:
  demichh написав:
  solomia написав:Скажите пожалуйста, бонусы от минфина, отображаются в налоговой или нет?

Да, проходят через налоговую.

Т.е. их надо указывать в декларации?

Они сами светятся в декларашке, наряду с вашей з/п и кешбеками
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:54

clientage А налог по ним как платится?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:58

  clientage написав:Они сами светятся в декларашке, наряду с вашей з/п и кешбеками

Минфин уверяет, что они самостоятельно удерживают и платят налоги с суммы клиентского минфиновского бонуса. Т.е. сумма бонуса на Минфине указана уже "чистыми"
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 21:02

  lubopytnaya написав:
  clientage написав:Они сами светятся в декларашке, наряду с вашей з/п и кешбеками

Минфин уверяет, что они самостоятельно удерживают и платят налоги с суммы клиентского минфиновского бонуса. Т.е. сумма бонуса на Минфине указана уже "чистыми"

Хорошо, ежели так )
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 21:46

  ishvara написав:Не приходят пароли в ИБ от слова "совсем"...

посмотрите в вайбер они их туда шлют.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 21:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Це можна розглядати як один з аспектів чому пилососять ринок.
Є й інші, які ще потрібно більш скрупульозно дослідити.


Потому что начала строится пирамида ОВГЗ, появился крупный заёмщик для гривны в неограниченном количестве (правительство). Под него и включили пылесос. Даже жадный Аваль поднял ставки до 15% https://www.aval.ua/ru/personal/accounts/main_table_dep/

Один Приват в ОВГЗ засандалил 155 ярдов гривен (на секундочку, 5,5 ярдов долларов, больше чем нам даёт МВФ по новой программе stand by)
https://finclub.net/analytics/galina-pakhachuk-u-nas-est-3-mlrd-kotorye-nuzhno-ochen-myagko-peremestit-v-drugie-instrumenty.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:15

  vitaliian написав:,Приват в ОВГЗ засандалил 155 ярдов гривен ,
https://finclub.net/analytics/galina-pakhachuk-u-nas-est-3-mlrd-kotorye-nuzhno-ochen-myagko-peremestit-v-drugie-instrumenty.html

"80% которых внесены Минфином в капитал банка, и лишь оставшиеся 20% куплены у Минфина"
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:27

  J написав:
  vitaliian написав:,Приват в ОВГЗ засандалил 155 ярдов гривен ,
https://finclub.net/analytics/galina-pakhachuk-u-nas-est-3-mlrd-kotorye-nuzhno-ochen-myagko-peremestit-v-drugie-instrumenty.html

"80% которых внесены Минфином в капитал банка, и лишь оставшиеся 20% куплены у Минфина"


даже 20% это больше чем заработали все украинские банки в 2018г
https://minfin.com.ua/2018/12/27/36145654/
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:16

  lubopytnaya написав:
  clientage написав:Они сами светятся в декларашке, наряду с вашей з/п и кешбеками

Минфин уверяет, что они самостоятельно удерживают и платят налоги с суммы клиентского минфиновского бонуса. Т.е. сумма бонуса на Минфине указана уже "чистыми"

Тогда получается, что итоговый процент "грязными" не 18.75+0.8, а а 18.75+0.8+0.2, верно?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:43

Інформація щодо додаваня банком +1% (грн) до діючих депозитів - працює,
перевірено на власному досвіді :)


http://forward-bank.com/deposits/about/ ... eposit.pdf
див останню сторінку

ай да Форвард, ай да молодЄц

PS. Дана акція банку була поєднана із "Бонусом від Мінфіну" (тільки Альтернативний депо) і успішно впроваджена в життя

https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ua ... #cta-steps

Вроді проста двох-ходовочка, але все рівно цікаво :)

PS Акція діє по 29.12.2018 р.
так що ви ще встигаєте зробити гарне вкладення під НР ялинку!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
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