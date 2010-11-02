PS Акція діє по 29.12.2018 р. так що ви ще встигаєте зробити гарне вкладення під НР ялинку!
У меня в договоре Альтернативный 6 мес. 17,5%. Банк будет начислять +1% ? Додаток 1 до Умов обслуговування вкладів фізичних осіб АТ «БАНК ФОРВАРД проценти на Суму Вкладу будуть нараховуватись за зміненою процентною ставкою, розмір якої складатиме процентну ставку, зазначену в Умовах розміщення Вкладів, збільшену на: - на 1,00 % річних за Вкладом у національній валюті (Гривня),
jay2004 написав:Альтернативный на 12 мес. открывались 15,16 и 21.12.2018. В ИБ так и светится ставка 18,75%... А считать будут на - +1%?
за діючим (-и) станом на 07.12.2018 р. (включно) Договором (-и) такого Вкладника, починаючи з наступного календарного дня після укладення нового Договору, проценти на Суму Вкладу будуть нараховуватись за зміненою процентною ставкою,
У вас были оформленные депозиты до 7.12.18? Вот по ним и будет увеличенная ставка.
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Как это относится к надежности Форварда? Ведь такой первоначально был вопрос. Ну ОВГЗ, инфляция, все банки (даже жадные) подняли ставки по депо. Но что с Форвардом, будет жить?
Связь примерно такая, когда средняя ставка по больнице была 14% форвард привлекал вклады под 16%, сейчас включили пылесос и средняя поднялась до 17% Форвард вынужден поднимать до 19% (скорее всего будет ещё выше). Это уменьшает рентабельность его бизнеса. Дальше думайте сами. Будет жить или нет знают только ТОПЫ.