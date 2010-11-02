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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3335333633373338

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 413
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 413
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:54

  greenozon написав:Інформація щодо додаваня банком +1% (грн) до діючих депозитів - працює,
перевірено на власному досвіді :)


http://forward-bank.com/deposits/about/ ... eposit.pdf
див останню сторінку

ай да Форвард, ай да молодЄц

PS. Дана акція банку була поєднана із "Бонусом від Мінфіну" (тільки Альтернативний депо) і успішно впроваджена в життя

https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ua ... #cta-steps

Вроді проста двох-ходовочка, але все рівно цікаво :)

PS Акція діє по 29.12.2018 р.
так що ви ще встигаєте зробити гарне вкладення під НР ялинку!

У меня в договоре Альтернативный 6 мес. 17,5%. Банк будет начислять +1% ?
Додаток 1
до Умов обслуговування вкладів фізичних осіб
АТ «БАНК ФОРВАРД
проценти на Суму Вкладу будуть
нараховуватись за зміненою процентною ставкою, розмір якої складатиме процентну ставку,
зазначену в Умовах розміщення Вкладів, збільшену на:
- на 1,00 % річних за Вкладом у національній валюті (Гривня),

Круто. Проверить можно будет только в новом году.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:18

  greenozon написав:Інформація щодо додаваня банком +1% (грн) до діючих депозитів - працює,
перевірено на власному досвіді :)


http://forward-bank.com/deposits/about/ ... eposit.pdf
див останню сторінку

ай да Форвард, ай да молодЄц

PS. Дана акція банку була поєднана із "Бонусом від Мінфіну" (тільки Альтернативний депо) і успішно впроваджена в життя

https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ua ... #cta-steps

Вроді проста двох-ходовочка, але все рівно цікаво :)

PS Акція діє по 29.12.2018 р.
так що ви ще встигаєте зробити гарне вкладення під НР ялинку!


Альтернативный на 12 мес. открывались 15,16 и 21.12.2018. В ИБ так и светится ставка 18,75%... А считать будут на - +1%?
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:26

  jay2004 написав:Альтернативный на 12 мес. открывались 15,16 и 21.12.2018. В ИБ так и светится ставка 18,75%... А считать будут на - +1%?

за діючим (-и) станом на 07.12.2018 р. (включно) Договором (-и) такого Вкладника, починаючи з наступного календарного дня після укладення нового Договору, проценти на Суму Вкладу будуть нараховуватись за зміненою процентною ставкою,

У вас были оформленные депозиты до 7.12.18? Вот по ним и будет увеличенная ставка.
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:32

  vitaliian написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це можна розглядати як один з аспектів чому пилососять ринок.
Є й інші, які ще потрібно більш скрупульозно дослідити.


Потому что начала строится пирамида ОВГЗ, появился крупный заёмщик для гривны в неограниченном количестве (правительство). Под него и включили пылесос. Даже жадный Аваль поднял ставки до 15% https://www.aval.ua/ru/personal/accounts/main_table_dep/

Один Приват в ОВГЗ засандалил 155 ярдов гривен (на секундочку, 5,5 ярдов долларов, больше чем нам даёт МВФ по новой программе stand by)
https://finclub.net/analytics/galina-pakhachuk-u-nas-est-3-mlrd-kotorye-nuzhno-ochen-myagko-peremestit-v-drugie-instrumenty.html

Как это относится к надежности Форварда? Ведь такой первоначально был вопрос. Ну ОВГЗ, инфляция, все банки (даже жадные) подняли ставки по депо. Но что с Форвардом, будет жить? :?
newbie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

  newbie написав:Но что с Форвардом, будет жить?


в межах Фонду можно іграцца :)
а там побачимо.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:39

  newbie написав:
  vitaliian написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це можна розглядати як один з аспектів чому пилососять ринок.
Є й інші, які ще потрібно більш скрупульозно дослідити.


Потому что начала строится пирамида ОВГЗ, появился крупный заёмщик для гривны в неограниченном количестве (правительство). Под него и включили пылесос. Даже жадный Аваль поднял ставки до 15% https://www.aval.ua/ru/personal/accounts/main_table_dep/

Один Приват в ОВГЗ засандалил 155 ярдов гривен (на секундочку, 5,5 ярдов долларов, больше чем нам даёт МВФ по новой программе stand by)
https://finclub.net/analytics/galina-pakhachuk-u-nas-est-3-mlrd-kotorye-nuzhno-ochen-myagko-peremestit-v-drugie-instrumenty.html

Как это относится к надежности Форварда? Ведь такой первоначально был вопрос. Ну ОВГЗ, инфляция, все банки (даже жадные) подняли ставки по депо. Но что с Форвардом, будет жить? :?


Связь примерно такая, когда средняя ставка по больнице была 14% форвард привлекал вклады под 16%, сейчас включили пылесос и средняя поднялась до 17% Форвард вынужден поднимать до 19% (скорее всего будет ещё выше). Это уменьшает рентабельность его бизнеса. Дальше думайте сами. Будет жить или нет знают только ТОПЫ.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vitaliian написав:Форвард вынужден поднимать до 19%


Фвд не завжди був топом по депо%
ще пару місяців тому були ставки 14-15.5% максимум


по валюті взагалі було ойй (2.7% долар рік)
+50грн !
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