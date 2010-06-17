|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:21
greenozon написав:
ще пару місяців тому були ставки 14-15.5% максимум
З бонусам це були ставки вищі від існуючих...але про бонуси пересічні в основному не знали.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 27084
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1372 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|65907
|8157281
|
П'ят 28 гру, 2018 17:35
Menwyy
|
|346
|88280
|
|
|4269
|586371
|