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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3336333733383339

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 413
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 413
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:ще пару місяців тому були ставки 14-15.5% максимум

З бонусам це були ставки вищі від існуючих...але про бонуси пересічні в основному не знали.
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27089
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1373 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:48

Активи підросли в татечка
https://www.banki.ru/banks/ratings/?BAN ... 2018-11-01
Буде чим Фарсу допомагати.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27089
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1373 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3336333733383339
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