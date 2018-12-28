З бонусам це були ставки вищі від існуючих...але про бонуси пересічні в основному не знали.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
З бонусам це були ставки вищі від існуючих...але про бонуси пересічні в основному не знали.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:48
Активи підросли в татечка
Буде чим Фарсу допомагати.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 29 гру, 2018 02:12
Форвард, верни украденное!!!
Продолжение истории: после обращения к представителю банка, банк перестал слать смски с угрозами, но сейчас обнаружил, что с моего счета списали комиссии за несуществующий долг в размере 655 грн. На карте последние два месяца лежат мои деньги, больше 1000 грн.
Уважаемый представитель банка Форвард, может все таки надо купить в главный офис калькулятор!!!
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