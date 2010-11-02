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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3336333733383339

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 413
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 413
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:ще пару місяців тому були ставки 14-15.5% максимум

З бонусам це були ставки вищі від існуючих...але про бонуси пересічні в основному не знали.
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Повідомлень: 27092
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1373 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:48

Активи підросли в татечка
https://www.banki.ru/banks/ratings/?BAN ... 2018-11-01
Буде чим Фарсу допомагати.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27092
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1373 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 02:12

Форвард, верни украденное!!!

  акет написав:Форвард Банк, купите в главный офис калькулятор!!! Ваш старый, наверное, вышел из строя.
Ситуация: на мыло пришла выписка по карте, судя по выписке у меня долг 16000 грн.
Звоню на ГЛ, говорю, что за ерунда, у меня на карте моих денег больше 1000 грн, откуда долги, проверили, говорят у Вас долгов нет, на выписку не обращайте внимания. Форвард начал спамить смс-ками, угрожают: то в суд подать, то имущество отобрать. Обращался на ГЛ, в отделении написал заявление, чтобы прекратили слать всякую х***, но видимо кроме калькулятора нужно еще БУКВАРЬ купить, чтобы могли заявление прочитать. Форвард даже с суммой долга не может определиться, в выписке 16000 грн, в каждой смс разная сумма, то 900 грн, то 600 , то 500 грн, может подождать, то такими темпами банк мне уже будет должен?
Уважаемый представитель банка Форвард, подскажите, что еще мне надо сделать, чтобы на мой номер не слали всякую х****?

Продолжение истории: после обращения к представителю банка, банк перестал слать смски с угрозами, но сейчас обнаружил, что с моего счета списали комиссии за несуществующий долг в размере 655 грн. На карте последние два месяца лежат мои деньги, больше 1000 грн.
Уважаемый представитель банка Форвард, может все таки надо купить в главный офис калькулятор!!!
акет
 
Повідомлень: 74
З нами з: 12.11.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 07:23

  акет написав:
  акет написав:Форвард Банк, купите в главный офис калькулятор!!! Ваш старый, наверное, вышел из строя.
Ситуация: на мыло пришла выписка по карте, судя по выписке у меня долг 16000 грн.
Звоню на ГЛ, говорю, что за ерунда, у меня на карте моих денег больше 1000 грн, откуда долги, проверили, говорят у Вас долгов нет, на выписку не обращайте внимания. Форвард начал спамить смс-ками, угрожают: то в суд подать, то имущество отобрать. Обращался на ГЛ, в отделении написал заявление, чтобы прекратили слать всякую х***, но видимо кроме калькулятора нужно еще БУКВАРЬ купить, чтобы могли заявление прочитать. Форвард даже с суммой долга не может определиться, в выписке 16000 грн, в каждой смс разная сумма, то 900 грн, то 600 , то 500 грн, может подождать, то такими темпами банк мне уже будет должен?
Уважаемый представитель банка Форвард, подскажите, что еще мне надо сделать, чтобы на мой номер не слали всякую х****?

Продолжение истории: после обращения к представителю банка, банк перестал слать смски с угрозами, но сейчас обнаружил, что с моего счета списали комиссии за несуществующий долг в размере 655 грн. На карте последние два месяца лежат мои деньги, больше 1000 грн.
Уважаемый представитель банка Форвард, может все таки надо купить в главный офис калькулятор!!!

Як вдалося обнаружити?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27092
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1373 раз.
 
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  #<1 ... 3336333733383339
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