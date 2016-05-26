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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:21
greenozon написав:
ще пару місяців тому були ставки 14-15.5% максимум
З бонусам це були ставки вищі від існуючих...але про бонуси пересічні в основному не знали.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:48
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 29 гру, 2018 02:12
акет написав:
Форвард Банк, купите в главный офис калькулятор!!! Ваш старый, наверное, вышел из строя.
Ситуация: на мыло пришла выписка по карте, судя по выписке у меня долг 16000 грн.
Звоню на ГЛ, говорю, что за ерунда, у меня на карте моих денег больше 1000 грн, откуда долги, проверили, говорят у Вас долгов нет, на выписку не обращайте внимания. Форвард начал спамить смс-ками, угрожают: то в суд подать, то имущество отобрать. Обращался на ГЛ, в отделении написал заявление, чтобы прекратили слать всякую х***, но видимо кроме калькулятора нужно еще БУКВАРЬ купить, чтобы могли заявление прочитать. Форвард даже с суммой долга не может определиться, в выписке 16000 грн, в каждой смс разная сумма, то 900 грн, то 600 , то 500 грн, может подождать, то такими темпами банк мне уже будет должен?
Уважаемый представитель банка Форвард, подскажите, что еще мне надо сделать, чтобы на мой номер не слали всякую х****?
Продолжение истории: после обращения к представителю банка, банк перестал слать смски с угрозами, но сейчас обнаружил, что с моего счета списали комиссии за несуществующий долг в размере 655 грн. На карте последние два месяца лежат мои деньги, больше 1000 грн.
Уважаемый представитель банка Форвард, может все таки надо купить в главный офис калькулятор!!!
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акет
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Додано: Суб 29 гру, 2018 07:23
акет написав: акет написав:
Форвард Банк, купите в главный офис калькулятор!!! Ваш старый, наверное, вышел из строя.
Ситуация: на мыло пришла выписка по карте, судя по выписке у меня долг 16000 грн.
Звоню на ГЛ, говорю, что за ерунда, у меня на карте моих денег больше 1000 грн, откуда долги, проверили, говорят у Вас долгов нет, на выписку не обращайте внимания. Форвард начал спамить смс-ками, угрожают: то в суд подать, то имущество отобрать. Обращался на ГЛ, в отделении написал заявление, чтобы прекратили слать всякую х***, но видимо кроме калькулятора нужно еще БУКВАРЬ купить, чтобы могли заявление прочитать. Форвард даже с суммой долга не может определиться, в выписке 16000 грн, в каждой смс разная сумма, то 900 грн, то 600 , то 500 грн, может подождать, то такими темпами банк мне уже будет должен?
Уважаемый представитель банка Форвард, подскажите, что еще мне надо сделать, чтобы на мой номер не слали всякую х****?
Продолжение истории: после обращения к представителю банка, банк перестал слать смски с угрозами, но сейчас обнаружил, что с моего счета списали комиссии за несуществующий долг в размере 655 грн. На карте последние два месяца лежат мои деньги, больше 1000 грн.
Уважаемый представитель банка Форвард, может все таки надо купить в главный офис калькулятор!!!
Як вдалося обнаружити?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 29 гру, 2018 11:09
Квесторе_поверніться написав: акет написав: акет написав:
Форвард Банк, купите в главный офис калькулятор!!! Ваш старый, наверное, вышел из строя.
Ситуация: на мыло пришла выписка по карте, судя по выписке у меня долг 16000 грн.
Звоню на ГЛ, говорю, что за ерунда, у меня на карте моих денег больше 1000 грн, откуда долги, проверили, говорят у Вас долгов нет, на выписку не обращайте внимания. Форвард начал спамить смс-ками, угрожают: то в суд подать, то имущество отобрать. Обращался на ГЛ, в отделении написал заявление, чтобы прекратили слать всякую х***, но видимо кроме калькулятора нужно еще БУКВАРЬ купить, чтобы могли заявление прочитать. Форвард даже с суммой долга не может определиться, в выписке 16000 грн, в каждой смс разная сумма, то 900 грн, то 600 , то 500 грн, может подождать, то такими темпами банк мне уже будет должен?
Уважаемый представитель банка Форвард, подскажите, что еще мне надо сделать, чтобы на мой номер не слали всякую х****?
Продолжение истории: после обращения к представителю банка, банк перестал слать смски с угрозами, но сейчас обнаружил, что с моего счета списали комиссии за несуществующий долг в размере 655 грн. На карте последние два месяца лежат мои деньги, больше 1000 грн.
Уважаемый представитель банка Форвард, может все таки надо купить в главный офис калькулятор!!!
Як вдалося обнаружити?
Картой не пользовался, но баланс был записан, зашел в интернет банкинг и увидел, что баланс стал намного меньше. Скачал выписку и увидел, что банк списал % по кредитному договору и плату за кредитную задолженность, по карте на которой 2 мес лежат собственные деньги, а до этого карта ВСЕГДА была в льготном периоде.
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акет
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Додано: Суб 29 гру, 2018 11:33
акет написав:
с моего счета списали комиссии за несуществующий долг в размере 655 грн!!!
Мда, от, блин, не мала баба клопоту, купила порося. Теперь еще и выписки проверять, щоб не списали чего-нибудь. Пороть нужно этих разработчиков, причем привселюдно
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newbie
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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