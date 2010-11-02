акет написав:

Форвард Банк, купите в главный офис калькулятор!!! Ваш старый, наверное, вышел из строя.Ситуация: на мыло пришла выписка по карте, судя по выписке у меня долг 16000 грн.Звоню на ГЛ, говорю, что за ерунда, у меня на карте моих денег больше 1000 грн, откуда долги, проверили, говорят у Вас долгов нет, на выписку не обращайте внимания. Форвард начал спамить смс-ками, угрожают: то в суд подать, то имущество отобрать. Обращался на ГЛ, в отделении написал заявление, чтобы прекратили слать всякую х***, но видимо кроме калькулятора нужно еще БУКВАРЬ купить, чтобы могли заявление прочитать. Форвард даже с суммой долга не может определиться, в выписке 16000 грн, в каждой смс разная сумма, то 900 грн, то 600 , то 500 грн, может подождать, то такими темпами банк мне уже будет должен?Уважаемый представитель банка Форвард, подскажите, что еще мне надо сделать, чтобы на мой номер не слали всякую х****?