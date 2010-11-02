RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Войти через:
Google
Facebook
Реєстрація
Запам'ятати мене
Я забув свій пароль
Головна
Учасники
Пошук
FAQ
Правила
Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank
Форвард Банк Forward Bank
+
Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
#
<
1
...
3337
3338
3339
3340
ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.
Форвард Банк Forward Bank
2.7
5
413
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 413
Додано: Суб 29 гру, 2018 21:15
кто-то выиграл в акции Сосна кожному?
VetalUA
Повідомлень:
882
З нами з:
30.09.13
Подякував:
53
раз.
Подякували:
75
раз.
Профіль
Відповісти
Цитата
#
<
1
...
3337
3338
3339
3340
Форум:
Оберіть форум
------------------
Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
Персональні Фінанси
Лайфхаки. Корисні поради
Персональні інвестиції
Кредитні та платіжні картки
Кредити в банках та мікрокредити
Банківські депозити
Страхування
Туризм - подорожі Україною та світом
Ринок нерухомості
Акційні пропозиції банків та компаній
Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА
Обслуговування в українських банках (гарне і погане)
Банки Банкрути
Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане)
Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні)
Рейтинг українських забудовників
Валюта
Валютний ринок
Курси валют у твоєму місті
Forex
Залучення та розміщення коштів
Залучення коштів
Розміщення коштів
Інше розміщення вільних коштів та активів
ПІФи, КІФи, ВІФи та інші
Кредитні спілки та інше
Банківські метали та Інвестиційні монети
Ринок банківських металів
Ринок інвестиційних монет
Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше
Міжнародний фондовий ринок
Фондовий ринок
Основи інвестування
Аналітика
Галузі та Емітенти
Інтернет-трейдинг
Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше
Пенсійна реформа
Податки та Оподаткування, Державний бюджет
Державний бюджет України
Макроекономіка України. Політика та гроші
Політика та гроші
Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги
ФінТех та Платіжні системи
Ринок банківських послуг
Світова економіка
Обговорення статей
Відео-новини
Автомобілі в Україні та світі
Галузі економіки
Нумізматика та Боністика
Фінансові афери та кримінал
Інше/Різне/Цікаве
Ф'ючерси та Опціони
Аудит та бухгалтерський облік
Тлумачення економічних термінів (народне)
Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо)
Форуми Дяді Саші та інших авторів
Підсумки: енергетика
Підсумки: світовий фондовий ринок
Підсумки: валюта
Підсумки: прогнози
Персональні теми форумчан
Обираємо новобудови у передмісті Києва
Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко
Страсті по Сахаліну
Ринок праці: резюме, вакансії та освіта
Вакансії
Резюме
Де і Як шукати роботу?
Експертна думка
Інші питання про роботу
Трудові правовідносини
Освіта в Україні та світі
Портал Finance.UA: підтримка, події, новини
Підтримка і супровід (SUPPORT)
Конкурси на Finance.UA
Новини Finance.UA
Інтернет-маркетинг в банківському секторі
HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія
Як користуватися сайтом
Відеоінтерв`ю
Подкасти
Опитування
Архіви
Архіви Народні рейтинги
Архіви Валютний ринок
Архіви Депозити
Архіви Банківські метали
Архіви Фондовий ринок
Архіви все про гроші
Архіви інше
Новини нафтогазу, значення та акценти
Пізня вечеря з Фунтиком
Будівельник завжди правий
Підсумки: Відео
Макропосиденьки в alyakа
Експертна думка
+
Додати
тему
Відповісти
на тему
Усі повідомлення
1 день
7 днів
2 тижні
1 місяць
3 місяці
6 місяців
1 рік
за зростанням
за спаданням
Зараз переглядають цей форум:
Ferlakur
,
ol_zy
,
rudnitep
,
Vorlon
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
,
ТупУм
,
Модератор
Схожі теми
Теми
Відповіді
Перегляди
Останнє
Альфа-Банк
1
...
6595
,
6596
,
6597
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
65965
8163305
Суб 29 гру, 2018 21:36
mephala
Райффайзен Банк Аваль
1
...
605
,
606
,
607
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6063
1442207
Суб 29 гру, 2018 21:07
iamdimon
Банк Глобус
1
...
427
,
428
,
429
Модератор
» Вів 02 лис, 2010 14:22
4287
587739
Суб 29 гру, 2018 20:53
ishvara
Видалити встановлені форумом файли cookie
реклама
Зараз обговорюється
США готові інвестувати в ГТС мільярди - Коболєв (10)
29.12.2018
21:56
Валютный рынок в контексте (73331)
29.12.2018
21:56
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения? (41516)
29.12.2018
21:53
Приватбанк (79094)
29.12.2018
21:52
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? (31403)
29.12.2018
21:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
1.
Автор77
-
відповідь
в темі
Валютный рынок в контексте
2.
Qwerty
-
відповідь
в темі
Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років
3.
Libo
-
відповідь
в темі
Валютный рынок в контексте
4.
Автор77
-
відповідь
в темі
Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років
5.
Faceless
-
відповідь
в темі
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
→ Весь рейтинг Топ-відповідей
1.
freeze
14
2.
Адам Смит
5
3.
orest
10
→ Весь рейтинг Топ-користувачів
Розсилка самого цікавого на нашому форумі за тиждень
Статті про те, як економити, отримувати знижки, правильно підбирати кредит і не переплачувати банкам.
Підписатися
Дякуємо за підписку!
Перший лист чекайте наступного тижня.
Ви вже підписані на форумну розсилку.
В контексті FINANCE.UA
→ Розмістити оголошення
Топ новини
Рубль обвалился до рекордно низких отметок
29.12.2018
Сколько заплатим в 2019-м: как и какие налоги повысят
29.12.2018
Кабмин увеличил дефицит Пенсионного фонда
29.12.2018
Реклама
Форуми Finance.ua
Народні рейтинги
Валюта
Кредити та інвестиції
Депозити
Фондовий ринок
Банківські метали
Казна
Форуми дяді Cаші та ін. авторів
Ринок праці та освіта
Ринок нерухомості
Страховий ринок
Все про гроші: інші фінансові ринки
Finance.ua: SUPPORT
Реклама на Форумі
Finance.ua
Валюта
Банківські метали
Кредит
Депозит
Фондовий ринок
Форум Finance.UA
Домашнi фiнанси
Міняйло
Новини
Конвертер валют
Депозитний калькулятор
Кредитний калькулятор
Акції та новинки
Корпоративний блог
Контакти
Реклама на Порталі
Карта Порталу
При використанні матеріалів даної сторінки посилання на
FINANCE.UA
обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА.
Конфіденційність
.
Powered by
phpBB
.