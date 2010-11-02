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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 гру, 2018 22:10
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З 14 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року приймайте участь у Акції «Знімай безкоштовно».
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Додано: Суб 29 гру, 2018 22:25
Яким процентом банка обкладає зняту кредитну готівку?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Суб 29 гру, 2018 23:21
Кому прийшло смс той може скористатися. Мені прийшла спочатку цілий місяць безкоштовно,а потім 14 по 31 січня
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