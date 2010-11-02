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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3338333933403341>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 413
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 413
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:15

кто-то выиграл в акции Сосна кожному? :P
VetalUA
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Повідомлень: 882
З нами з: 30.09.13
Подякував: 53 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:10

Акція «Знімай безкоштовно»
З 14 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року приймайте участь у Акції «Знімай безкоштовно».

Офіційні умови Акції
http://www.forward-bank.com/about/actio ... 18/AZB.pdf
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлень: 3805
З нами з: 01.06.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 166 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:25

  greenozon написав:Акція «Знімай безкоштовно»
З 14 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року приймайте участь у Акції «Знімай безкоштовно».

Офіційні умови Акції
http://www.forward-bank.com/about/actio ... 18/AZB.pdf

Яким процентом банка обкладає зняту кредитну готівку?
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Повідомлень: 27104
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 23:21

  greenozon написав:Акція «Знімай безкоштовно»
З 14 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року приймайте участь у Акції «Знімай безкоштовно».

Офіційні умови Акції
http://www.forward-bank.com/about/actio ... 18/AZB.pdf

Кому прийшло смс той може скористатися. Мені прийшла спочатку цілий місяць безкоштовно,а потім 14 по 31 січня
tarasum
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Повідомлень: 88
З нами з: 16.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 23:36

А проценты по Депозитке в этом месяце когда начислят?
Fylhtq
 
Повідомлень: 41
З нами з: 22.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:35

В мобильное приложение уже несколько часов невозможно зайти.
Порт
 
Повідомлень: 679
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:38

у веб-банкінг теж. З вчорашнього вечора.
бот у тг теж залишки не показує.
casper12
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Повідомлень: 842
З нами з: 24.12.13
Подякував: 35 раз.
Подякували: 128 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:42

  casper12 написав:у веб-банкінг теж. З вчорашнього вечора.
бот у тг теж залишки не показує.

А чого туди ходити? :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27104
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 1374 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:45

Квесторе_поверніться як залишок дізнатися?
casper12
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Повідомлень: 842
З нами з: 24.12.13
Подякував: 35 раз.
Подякували: 128 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:47

  casper12 написав:Квесторе_поверніться як залишок дізнатися?

На теплій лінії.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27104
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1374 раз.
 
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