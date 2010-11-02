Яким процентом банка обкладає зняту кредитну готівку?
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casper12 написав:у веб-банкінг теж. З вчорашнього вечора. бот у тг теж залишки не показує.
А чого туди ходити?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
casper12 написав:Квесторе_поверніться як залишок дізнатися?
На теплій лінії.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.