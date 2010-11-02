ну ну
0800 300 880, 0800 301 003, 044 390 95 95 не обслуговується
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 гру, 2018 11:48
ну ну
0800 300 880, 0800 301 003, 044 390 95 95 не обслуговується
Востаннє редагувалось casper12 в Нед 30 гру, 2018 11:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 30 гру, 2018 11:54
я вище написав. Жоден з трьох номерів не обсуговується. Принаймні у мене така відповідь
Додано: Нед 30 гру, 2018 11:55
це якийсь повний шатдаун.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 30 гру, 2018 12:00
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Нед 30 гру, 2018 12:01
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 30 гру, 2018 12:03
шо це за інфо за 1 січня 2018...чи не протухла вона?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 30 гру, 2018 12:08
Ні.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Нед 30 гру, 2018 12:12
Утрись и Делай!
... делайте хоть что-нибудь!
|