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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3338333933403341

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 413
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 413
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:48

  Квесторе_поверніться написав:
  casper12 написав:Квесторе_поверніться як залишок дізнатися?

На теплій лінії.

ну ну
0800 300 880, 0800 301 003, 044 390 95 95 не обслуговується
Востаннє редагувалось casper12 в Нед 30 гру, 2018 11:52, всього редагувалось 1 раз.
casper12
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а 0800301003?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:54

я вище написав. Жоден з трьох номерів не обсуговується. Принаймні у мене така відповідь
casper12
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:55

  casper12 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  casper12 написав:Квесторе_поверніться як залишок дізнатися?

На теплій лінії.

ну ну
0800 300 880, 0800 301 003, 044 390 95 95 не обслуговується

це якийсь повний шатдаун. :(
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 12:00

  casper12 написав:Квесторе_поверніться як залишок дізнатися?


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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 12:01

  jay2004 написав:
  casper12 написав:Квесторе_поверніться як залишок дізнатися?


Телеграм.

Працює?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 12:03

http://www.forward-bank.com/about/activ ... 012018.pdf
шо це за інфо за 1 січня 2018...чи не протухла вона?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 12:08

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:
  casper12 написав:Квесторе_поверніться як залишок дізнатися?


Телеграм.

Працює?


Ні. :cry:
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 12:12

Утрись и Делай!

  Квесторе_поверніться написав:це якийсь повний шатдаун.

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... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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