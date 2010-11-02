|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 гру, 2018 12:29
casper12 написав:
у веб-банкінг теж. З вчорашнього вечора.
бот у тг теж залишки не показує.
Не работает иб и телеграм бот
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 106
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 гру, 2018 12:30
vitaliian написав: casper12 написав:
у веб-банкінг теж. З вчорашнього вечора.
бот у тг теж залишки не показує.
Не работает иб и телеграм бот
все в отделения.
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 1703
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 гру, 2018 12:35
novichok написав: vitaliian написав: casper12 написав:
у веб-банкінг теж. З вчорашнього вечора.
бот у тг теж залишки не показує.
Не работает иб и телеграм бот
все в отделения.
Уходя гасите сервер.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 106
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:08
Только что зашёл в мобильное приложение. Процентов по Депозитке пока нет. Выписка формируется...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 6266
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 342 раз.
- Подякували: 637 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:42
Сегодня карт вообще нет.Вчера брала выписку в мобильном приложении, %% на Депозитку были начислены
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 1638
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 354 раз.
- Подякували: 303 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:48
Карты исчезли
-
gurazda
-
-
- Повідомлень: 155
- З нами з: 20.02.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC
, casper12
, J
, Kevin
, makor06
, sens
, Stringer
, tarasum
, zoawlhxc
, Кащей
, Кочевник
, Квесторе_поверніться
, Вкладчик1234
і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|4293
|588401
|
Нед 30 гру, 2018 14:01
sens
|
|65975
|8165382
|
Нед 30 гру, 2018 13:16
Haza
|
|11205
|1630999
|
Нед 30 гру, 2018 09:43
KIM30
|