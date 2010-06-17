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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3339334033413342

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 413
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 413
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 12:29

  casper12 написав:у веб-банкінг теж. З вчорашнього вечора.
бот у тг теж залишки не показує.

Не работает иб и телеграм бот :(
vitaliian
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Повідомлень: 106
З нами з: 06.04.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 12:30

  vitaliian написав:
  casper12 написав:у веб-банкінг теж. З вчорашнього вечора.
бот у тг теж залишки не показує.

Не работает иб и телеграм бот :(

все в отделения. :(
novichok
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Повідомлень: 1703
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 145 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 12:35

  novichok написав:
  vitaliian написав:
  casper12 написав:у веб-банкінг теж. З вчорашнього вечора.
бот у тг теж залишки не показує.

Не работает иб и телеграм бот :(

все в отделения. :(

Уходя гасите сервер.
vitaliian
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Повідомлень: 106
З нами з: 06.04.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

Только что зашёл в мобильное приложение. Процентов по Депозитке пока нет. Выписка формируется...
Vorlon
 
Повідомлень: 6266
З нами з: 14.06.13
Подякував: 342 раз.
Подякували: 637 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:42

Сегодня карт вообще нет.Вчера брала выписку в мобильном приложении, %% на Депозитку были начислены
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлень: 1638
З нами з: 18.09.13
Подякував: 354 раз.
Подякували: 303 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:48

Карты исчезли
gurazda
 
Повідомлень: 155
З нами з: 20.02.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 14:17

  tramlin написав:Доброе утро!
Не работают банкоматы на отделениях. Не работают телефоны горячей линии.
Не удается получить доступ к сайту online.forward-bank.com.

Удалось зайти как в мобильное приложение так и в интернет-банк — счетов - нет, карт - нет, кредитов - нет, депозитов - нет. Занавес)
Fylhtq
 
Повідомлень: 42
З нами з: 22.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 15:00

ГУЛЯЙ ЗАБАВА!

НР на носі, які карти, телеграми боти!!!!



Усіх з наступаючими друзі!
все буде тіп-топ
:mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлень: 3806
З нами з: 01.06.14
Подякував: 179 раз.
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