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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 гру, 2018 12:29
casper12 написав:
у веб-банкінг теж. З вчорашнього вечора.
бот у тг теж залишки не показує.
Не работает иб и телеграм бот
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vitaliian
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Додано: Нед 30 гру, 2018 12:30
vitaliian написав: casper12 написав:
у веб-банкінг теж. З вчорашнього вечора.
бот у тг теж залишки не показує.
Не работает иб и телеграм бот
все в отделения.
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novichok
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Додано: Нед 30 гру, 2018 12:35
novichok написав: vitaliian написав: casper12 написав:
у веб-банкінг теж. З вчорашнього вечора.
бот у тг теж залишки не показує.
Не работает иб и телеграм бот
все в отделения.
Уходя гасите сервер.
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vitaliian
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Додано: Нед 30 гру, 2018 13:08
Только что зашёл в мобильное приложение. Процентов по Депозитке пока нет. Выписка формируется...
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Додано: Нед 30 гру, 2018 13:42
Сегодня карт вообще нет.Вчера брала выписку в мобильном приложении, %% на Депозитку были начислены
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Додано: Нед 30 гру, 2018 13:48
Карты исчезли
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gurazda
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Додано: Нед 30 гру, 2018 14:17
tramlin написав:
Доброе утро!
Не работают банкоматы на отделениях. Не работают телефоны горячей линии.
Не удается получить доступ к сайту online.forward-bank.com.
Удалось зайти как в мобильное приложение так и в интернет-банк — счетов - нет, карт - нет, кредитов - нет, депозитов - нет. Занавес)
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Fylhtq
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Додано: Нед 30 гру, 2018 15:00
ГУЛЯЙ ЗАБАВА!
НР на носі, які карти, телеграми боти!!!!
Усіх з наступаючими друзі!
все буде тіп-топ
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greenozon
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Додано: Нед 30 гру, 2018 16:24
greenozon написав:
ГУЛЯЙ ЗАБАВА!
НР на носі, які карти, телеграми боти!!!!
Усіх з наступаючими друзі!
все буде тіп-топ
Яка гульба...піст ще не скінчився?
Чи Ви не православний християнин і не греко-католик?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 18:54
Релігійний контекст не толерується
тут вся ненька
за таке в бан можна попасти на довго
вважайте
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greenozon
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