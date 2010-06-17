Кто то платить картами пробовал?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 гру, 2018 19:01
Додано: Нед 30 гру, 2018 20:10
Не работает иб и телеграм бот [/quote]
все в отделения. [/quote]
Кто то платить картами пробовал?[/quote]
Только что сотку снял в банкомате с Депозитки. Всё ок
Додано: Нед 30 гру, 2018 20:55
Звучить актуально для банки.
«Сейчас акционеры ставят вопрос ребром — персонал банка должен сам зарабатывать на свою капитализацию, а не постоянно требовать денег со владельцев.
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