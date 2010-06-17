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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3340334133423343

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 413
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 413
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 19:01

  novichok написав:
  vitaliian написав:
  casper12 написав:у веб-банкінг теж. З вчорашнього вечора.
бот у тг теж залишки не показує.

Не работает иб и телеграм бот :(

все в отделения. :(

Кто то платить картами пробовал?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:10

Не работает иб и телеграм бот :([/quote]
все в отделения. :([/quote]
Кто то платить картами пробовал?[/quote]
Только что сотку снял в банкомате с Депозитки. Всё ок
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:55

Звучить актуально для банки.
«Сейчас акционеры ставят вопрос ребром — персонал банка должен сам зарабатывать на свою капитализацию, а не постоянно требовать денег со владельцев.
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:29

  Квесторе_поверніться написав:Звучить актуально для банки.
«Сейчас акционеры ставят вопрос ребром — персонал банка должен сам зарабатывать на свою капитализацию, а не постоянно требовать денег со владельцев.

Банки работают до определенного порога невозвратных кредитов, потом утопить банк получается дешевле, чем его докапитализировать. Как у нас любят не возвращать долги известно. 80% работающих банков ждет одинаковый финал. Особенно касается кэптивных и мелочь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 00:30

  BBC написав:
  newbie написав:
  newbie написав:Теперь еще и выписки проверять, щоб не списали чего-нибудь.
  greenozon написав:
а як воно б мало працювати в "ідеальому банку"
СМС, дзвінок, емейл, ще щось?

Нияк. Многие банки не любят через каналы удаленного обслуживания показывать свои списания. Показывают, в основном, торговые операции или выполненные из ИБ.

Выход - это полная выписка. Раньше в Форварде такую можно было получить только в отделении. Сейчас вроде уже и в ИБ. Но надо проверять, не скрывают ли чего. Надеюсь, ввиду того, что сейчас на выписке из ИБ подпись и печать председателя, уже не скрывают.

Раньше и сейчас на эл. Почту приходит выписка полная ежемесячно

Это не так. в конце 2015 в выписке, приходящей на мейл, были не все операции. В частности комиссии, списанные банком, там не отображались вообще.
ol_zy
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