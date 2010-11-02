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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 гру, 2018 19:01
novichok написав: vitaliian написав: casper12 написав:
у веб-банкінг теж. З вчорашнього вечора.
бот у тг теж залишки не показує.
Не работает иб и телеграм бот
все в отделения.
Кто то платить картами пробовал?
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Додано: Нед 30 гру, 2018 20:10
Не работает иб и телеграм бот
[/quote]
все в отделения.
[/quote]
Кто то платить картами пробовал?[/quote]
Только что сотку снял в банкомате с Депозитки. Всё ок
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Додано: Нед 30 гру, 2018 20:55
Звучить актуально для банки.
«Сейчас акционеры ставят вопрос ребром — персонал банка должен сам зарабатывать на свою капитализацию, а не постоянно требовать денег со владельцев.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 21:29
Квесторе_поверніться написав:
Звучить актуально для банки.
«Сейчас акционеры ставят вопрос ребром — персонал банка должен сам зарабатывать на свою капитализацию, а не постоянно требовать денег со владельцев.
Банки работают до определенного порога невозвратных кредитов, потом утопить банк получается дешевле, чем его докапитализировать. Как у нас любят не возвращать долги известно. 80% работающих банков ждет одинаковый финал. Особенно касается кэптивных и мелочь.
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Додано: Пон 31 гру, 2018 00:30
BBC написав: newbie написав: newbie написав:
Теперь еще и выписки проверять, щоб не списали чего-нибудь.
greenozon написав:
а як воно б мало працювати в "ідеальому банку"
СМС, дзвінок, емейл, ще щось?
Нияк. Многие банки не любят через каналы удаленного обслуживания показывать свои списания. Показывают, в основном, торговые операции или выполненные из ИБ.
Выход - это полная выписка. Раньше в Форварде такую можно было получить только в отделении. Сейчас вроде уже и в ИБ. Но надо проверять, не скрывают ли чего. Надеюсь, ввиду того, что сейчас на выписке из ИБ подпись и печать председателя, уже не скрывают.
Раньше и сейчас на эл. Почту приходит выписка полная ежемесячно
Это не так. в конце 2015 в выписке, приходящей на мейл, были не все операции. В частности комиссии, списанные банком, там не отображались вообще.
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Додано: Пон 31 гру, 2018 08:40
Подскажите, где можно увидеть регламент по поводу сроков зачисления средств на счет при внесении через родной банкомат? В четверг в рабочее время (еще и 16:00 не было) были внесены деньги, но в интернет-банкинге их увидел только на следующий день с данными в выписке, мол, дата операции 27.12, дата отображения на счету (или как-то так) 28.12. Это правильно, что только на второй день?
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Додано: Пон 31 гру, 2018 08:44
candidat написав:
Подскажите, где можно увидеть регламент по поводу сроков зачисления средств на счет при внесении через родной банкомат? В четверг в рабочее время (еще и 16:00 не было) были внесены деньги, но в интернет-банкинге их увидел только на следующий день с данными в выписке, мол, дата операции 27.12, дата отображения на счету (или как-то так) 28.12. Это правильно, что только на второй день?
Теперь да, депозитка в частности.
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