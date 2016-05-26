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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 гру, 2018 13:25
vitaliian написав: casper12 написав:
у веб-банкінг теж. З вчорашнього вечора.
бот у тг теж залишки не показує.
Не работает иб и телеграм бот
Telegram бот заработал
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Додано: Пон 31 гру, 2018 13:43
vitaliian написав: vitaliian написав: casper12 написав:
у веб-банкінг теж. З вчорашнього вечора.
бот у тг теж залишки не показує.
Не работает иб и телеграм бот
Telegram бот заработал
ИБ с мобильным тоже)
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THB
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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